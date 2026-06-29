El PSRM llevará el decreto de vivienda al Constitucional si "vulnera la Carta Magna y el principio de igualdad". - PSRM-PSOE

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional Miguel Ortega ha anunciado que el PSRM-PSOE estudiará el decreto de vivienda que prepara el Gobierno autonómico y si aprecian que "vulnera la Carta Magna y el principio de igualdad" lo llevará al Tribunal Constitucional o al órgano competente.

Ortega ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa, donde ha señalado que "lo que necesitamos en la Región es un gobierno que gestione y que no esté más preocupado por ver cómo silencia la trama de las prótesis que por dar viviendas a los jóvenes y a las familias que lo necesitan", según informa el PSRM-PSOE.

El diputado regional ha recordado también que el portavoz socialista Francisco Lucas propuso al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para aprobar el decreto de vivienda si se incluían medidas como la congelación de alquileres, la construcción de vivienda pública, la reducción de trámites burocráticos o una ayuda de hasta 36.000 euros como entrada para jóvenes sin ahorro.

Sin embargo, Ortega ha criticado que "López Miras ha dicho que no, que prefiere prioridad nacional. Pues ahora nos van a tener defendiendo la Constitución y el acceso a una vivienda digna y a precios asequibles".

El diputado socialista ha sostenido además que el actual decreto "no va a aportar nada para solucionar el problema" de la vivienda en la Región, donde, según ha dicho, han aumentado los precios, no se ha construido vivienda pública y las ayudas al alquiler se abonan con retrasos de más de tres años.

Ortega ha insistido en que el PSOE regional mantendrá su posición de defensa del acceso a la vivienda y estudiará el decreto "con rigor jurídico" antes de decidir posibles acciones ante el Tribunal Constitucional.

POLÍTICA MIGRATORIA

En otro orden de cuestiones, Ortega ha criticado la postura del Ejecutivo regional durante el Debate sobre el Estado de la Región, señalando que "reagrupar no es repatriar, aunque a algunos dirigentes de Vox y del PP los repatriaríamos lo más lejos que pudiéramos de aquí para que dejaran de inocular tanto odio en sus discursos".

Asimismo, ha añadido que "tenemos unos dirigentes cada vez más enfermos de una ideología que no aporta nada bueno a la solución de los problemas reales, ni a la convivencia, ni a la defensa de la constitución y la democracia".