PSRM: "López Miras es una amenaza para la sanidad pública y para la salud de la ciudadanía de la Región"

Lamenta que el modelo de López Miras sea "el de la escuela de Ayuso en Madrid y Moreno en Andalucía"



MURCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general y responsable de Sanidad del PSOE de la Región de Murcia, Marisol Sánchez Jódar, ha asegurado que el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, "es una amenaza para la sanidad pública y, por tanto, para la salud de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia".

Sánchez ha recordado que la Región de Murcia, junto con Madrid y Andalucía, "es la comunidad autónoma donde menos se gasta por habitante en sanidad, según un informe de octubre de 2022 de la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales de España".

"Además, somos la comunidad con la peor sanidad pública, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad pública (FADSP)", ha apuntado Sánchez, según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

También ha denunciado públicamente las "interminables listas de espera" que sufren los usuarios de la sanidad pública y ha remarcado que "más de 32.000 personas de la Región de Murcia están esperando una primera consulta con un especialista, retrasando así su diagnóstico y comprometiendo su salud".

La dirigente socialista ha incidido también en que la situación en los hospitales de la Región está siendo "muy complicada, especialmente, en el Área III de Salud, y, como hemos conocido hoy, en el hospital Morales Meseguer de Murcia, cuyas habitaciones están saturadas".

En este sentido, Sánchez Jódar ha lamentado que el modelo de López Miras sea "el de la escuela de Ayuso en Madrid y Moreno en Andalucía, algo que solo perjudica a la ciudadanía de la Región, especialmente a las familias trabajadoras y a las personas más vulnerables, porque solo unos pocos, los que más tienen, se pueden permitir acudir a la sanidad privada".

"Ante el modelo del PP de que se cure quien pueda, los socialistas reivindicamos una sanidad pública gratuita y universal", según Sánchez, quien ha criticado que "el plan del PP de López Miras es desmantelar la sanidad pública y favorecer el negocio de unos pocos".

"Sin embargo, en el PSOE lo tenemos claro: la sanidad pública no puede depender de la cuenta corriente de cada uno, sino que debe ser un derecho de todos los ciudadanos", ha indicado.

Por otra parte, Sánchez ha criticado que cada vez que se acerca una campaña electoral, López Miras "se dedica a vender inversiones que luego no cumple, a vender humo y a anunciar planes en sanidad que luego no lleva a cabo". "Su paso por el Gobierno regional deja claro que no tiene palabra, ni credibilidad", ha apostillado.

A su juicio, "la Región de Murcia necesita un presidente que se tome en serio la sanidad pública, que no mienta a las personas y cumpla su palabra, y esa persona es Pepe Vélez. Estamos cerca de conseguirlo porque la mayoría no quiere que siga el PP en el gobierno, y si todas estas personas se movilizan, lo vamos a conseguir", ha concluido.