El PSRM pide una auditoría de todas las prótesis implantadas y acusa al Gobierno de hacer "un paripé"

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez - PSRM

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, ha reclamado este lunes una auditoría externa e independiente de todas las prótesis implantadas en los hospitales públicos y concertados de la Región de Murcia y ha acusado al Gobierno regional de "montar un paripé" para aparentar que actúa mientras, a su juicio, sigue sin conocerse el "alcance real" de la presunta trama, según han informado desde el PSRM.

En rueda de prensa, Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "ha elegido tapar la trama, proteger su imagen y ascender a quienes dirigían el cotarro", en lugar de asumir responsabilidades políticas. "No se puede pedir tranquilidad a los ciudadanos cuando ni siquiera se sabe cuántos pacientes pueden estar afectados", ha afirmado.

La diputada socialista ha sostenido que las actuaciones realizadas hasta ahora son insuficientes porque, según ha dicho, únicamente se ha revisado una parte de las intervenciones practicadas por un médico investigado en un único centro concertado de Murcia, mientras que, según asegura Gadea, los últimos indicios apuntan a que la presunta trama podría haberse extendido a más servicios y hasta cinco hospitales de la Región.

Asimismo, ha insistido en que el Gobierno regional no puede asegurar que la situación "esté controlada" mientras que, a su juicio, desconoce el "alcance real" del caso. "¿Cómo puede el Gobierno decir que todo está bajo control si ni siquiera sabe cuál es el alcance real del problema? Todavía hoy son incapaces de responder a una cuestión fundamental: ¿cuántos pacientes pueden estar afectados?", ha preguntado. Además, ha señalado que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) habla de "ausencia de controles" y de "fallos estructurales durante más de 15 años".

En este contexto, ha reprochado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que, "lejos de asumir responsabilidades políticas", haya optado por "proteger a quienes dirigían el cotarro". "En lugar de ceses, ha habido ascensos. En lugar de explicaciones, silencio. En lugar de transparencia, propaganda. Y eso es inaceptable", ha manifestado.

La parlamentaria socialista ha anunciado, además, que el PSRM mantendrá este martes una reunión con la asociación de afectados por la trama de las prótesis y ha defendido que "no basta con revisar unos pocos casos para intentar cerrar en falso este escándalo", sino que es necesario "llegar hasta el final" para garantizar que ningún paciente quede sin revisar.

Finalmente, ha afirmado que el Gobierno regional "le ha fallado a la gente en lo más importante: proteger su salud" y ha asegurado que los ciudadanos de la Región "merecen respuestas, transparencia y un Gobierno que esté a la altura de la gravedad de este escándalo", ha concluido.