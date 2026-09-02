EL PSRM-PSOE aprueba una resolución de apoyo "sin fisuras" a Ceuta y acusa al PP de "alimentar la crispación"

Archivo - El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE) ha aprobado por unanimidad una resolución política de apoyo "sin fisuras" a la ciudadanía de Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

Así lo ha hecho saber la formación política en un comunicado emitido tras la reunión de su ejecutiva, en el que reprocha al PP su postura ante esta crisis.

El PSRM-PSOE ha señalado que los pasados 30 y 31 de julio la ciudad autónoma vivió "la entrada masiva más grave de su historia, con miles de personas cruzando la frontera a nado y decenas de fallecidos en el intento". Esta situación derivó en "una crisis humanitaria, de orden público y de convivencia" que, a su juicio, exige "consenso, responsabilidad y sentido de Estado".

En este sentido, la dirección regional de los socialistas murcianos ha censurado la postura de los 'populares'. "Lamentablemente, una vez más, el PP ha optado por aprovechar un momento de dificultad para dividir a los españoles y alimentar la crispación, con un único fin: obtener rédito político, precisamente cuando más necesaria es la unidad", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor el desempeño de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo.

"La respuesta debe seguir combinando firmeza y seguridad con el cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional, así como con la estricta protección de los derechos humanos", ha enfatizado el PSRM-PSOE.

Por último, la organización ha reiterado su respaldo al Ejecutivo central para que "siga aumentando los recursos destinados a Ceuta, acelerando los procedimientos de extranjería y trabajando para que la ciudad autónoma recupere plenamente la normalidad lo antes posible".

Además, ha condenado "sin ambigüedades" cualquier forma de violencia contra migrantes, agentes o entidades humanitarias "cuya labor resulta esencial", ha rechazado todo tipo de manifestación racista o xenófoba y ha concluido con la máxima de apoyo: "Con Ceuta, ahora más que nunca".