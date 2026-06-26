El PSRM reclama a López Miras su dimisión por la 'trama de las prótesis' y pone en duda sus anuncios

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mª del Carmen Fernández, durante el Debate sobre el Estado de la Región - KIKO ASUNCION/EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mª del Carmen Fernández, ha reclamado al presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, explicaciones sobre la denominada 'trama de las prótesis' durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Región que se celebra desde este pasado jueves en la Asamblea Regional.

Los socialistas han abierto el turno de intervención de los grupos parlamentarios hablando sobre la 'trama de las prótesis' del Servicio Murciano de Salud (SMS) y reiterando a López Miras que cese a la consejera de Salud, Isabel Ayala, ex gerente del SMS, así como su propia dimisión.

Fernández ha dedicado gran parte de su discurso a este asunto ya que considera que "cuando un Gobierno falta a la verdad, ya no puede ser un debate normal". La portavoz socialista ha señalado que la 'trama de las prótesis' "no es una polémica política más, es un fraude que ha entrado al quirófano".

La diputada ha lamentado que hayan sido los trabajadores del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca los que hayan "dado un paso al frente para pedir transparencia y defender su propio nombre". "Usted prefiere proteger a su consejera antes que a quienes sostienen cada día a nuestra sanidad", le ha recriminado a López Miras quien ha asistido a la sesión desde su escaño.

En este sentido, Fernández ha reprochado al presidente regional que se haya "escondido y ascendido a su consejera para taparlo" y ha apuntado a Ayala y al consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, como conocedores de la trama.

Continuando en materia sanitaria, los socialistas han denunciado que el Gobierno regional solo vaya a actuar sobre la zona quemada de la fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena, a la vez que han pedido "planificación, personal, transparencia en las listas de espera, control real del gasto y respeto a los profesionales sanitarios".

CLIMATIZACIÓN EN LAS AULAS

La portavoz socialista también ha criticado que el Partido Popular haya achacado la falta de climatización en las aulas al Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), "que existe desde 2007".

Al hilo, ha preguntado si la inversión anunciada por López Miras de 89 millones para el Plan de Climatización de Centros Educativos 2026-2030 "sale de los fondos anunciados por la vicepresidenta primera del Gobierno" para esta materia.

AYUDAS A LA DEPENDENCIA

Por otra parte, Fernández ha criticado que López Miras anunciara durante su discurso que en los Presupuestos de 2026 eliminarán el copago para personas con ELA que incluía el decreto aprobado en la Cámara autonómica este 4 de junio. "Yo lo denuncié en este salón de Plenos, y usted y su consejera se reían", ha remarcado Fernández.

LEY DE VIVIENDA

Fernández ha afirmado que el Decreto Ley de Vivienda Asequible que el Gobierno regional ha anunciado este viernes que aprobará la próxima semana "no es una respuesta seria a la crisis de vivienda" porque "una vivienda de 17.000 euros, no es una vivienda asequible".

La portavoz socialista, además, ha puesto en duda la construcción de estas 25.000 viviendas que incluye la nueva ley ya que el Gobierno regional "no ha sido capaz de construir ni una sola Vivienda de Promoción Pública en los últimos 9 años".

Por otra parte, Fernández ha pedido al presidente regional explicaciones sobre los 20 millones de euros destinados a esta materia que el Gobierno regional podría tener que devolver, así como la falta de pago del Bono de Alquiler Joven.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En materia de financiación autonómica, Fernández ha reconocido que la Región de Murcia "necesita un nuevo modelo, una financiación justa que garantice recursos suficientes para los servicios públicos".

La socialista, que ha acusado a López Miras de "usar la financiación para esconderse", ha tildado de "injusto e insolidario" que el Gobierno regional "renuncie cada año a más de 400 millones con rebajas fiscales que benefician a quienes más tienen".

Por otra parte, ha criticado que el Ejecutivo autonómico haya rechazado los 1.188 millones de euros que recibiría con el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central. "Eso no es decente, ni responsable", ha señalado, y le ha pedido que lo acepte.

TRASVASE TAJO-SEGURA

La portavoz socialista, que ha asegurado que su partido "defiende el trasvase Tajo-Segura", ha señalado que "mientras ha gobernado el PSOE en Madrid jamás ha faltado agua para la Región".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno central "está previendo todas las alternativas posibles para que la Región tenga el agua que necesita para siempre con trasvase, desalación, reutilización y mejora de regadíos".

"Menos pancartas y más soluciones reales", ha exigido.

SABIC Y EL PLAN INDUSTRIAL

La parlamentaria socialista ha pedido al presidente regional que explique de dónde obtendrá los fondos para el Plan Industrial. "Una Región con una deuda disparada y servicios públicos deteriorados no puede permitirse más planes de papel", ha apuntado.

Asimismo, Fernández ha pedido a López Miras "más que palabras" para los trabajadores de Sabic.

PACTOS PP Y VOX

La socialista también ha criticado los pactos de PP y Vox en base a la 'prioridad nacional' que, a su juicio, "señala personas, divide vecinos y crea ciudadanos de primera y de segunda".

Fernández ha acusado al Gobierno regional de "usar la inmigración para esconder su falta de gestión" y le ha recriminado su rechazo al proceso de regularización de "personas que no merecen ser tratadas como amenaza por un presidente que no se atreve a enfrentarse a Vox".

Además, ha denunciado situaciones como la vivida en Totana, que canceló los actos de celebración del Orgullo LGTBIQ+ con motivo del pacto entre PP y Vox.

"Vox le lleva a usted de la mano. Cada vez que el PP cede ante Vox, alguien pide protección", ha lamentado.

Por último, Fernández ha pedido mejoras para los bomberos forestales y prevenir y cumplir la ley en el Mar Menor.

DUDAS SOBRE LOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO REGIONAL

La portavoz socialista en la Asamblea Regional ha puesto en duda los anuncios realizados este pasado jueves. "De los más de cincuenta anuncios relevantes que hizo su Gobierno en el último año, incluidos los suyos en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, aproximadamente el 80% siguen siendo planes, expedientes, proyectos o titulares".

Como ejemplo ha puesto el de la Casa del Niño de Cartagena, para que la que anunció que se aumentará el presupuesto para su rehabilitación hasta los 8 millones de euros. "La realidad es que sigue cayéndose a pedazos desde hace años, mientras su gobierno sigue haciendo anuncios" ha lamentado.