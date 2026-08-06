El PSRM recuerda que la acogida de menores no acompañados "no es opcional"

Archivo - La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea - PSOE - Archivo

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha afirmado este jueves que el cumplimiento de la Ley de Extranjería "no es opcional" y ha reclamado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que actúe "con la misma solidaridad que reclama para la Región de Murcia" ante el reparto de menores migrantes no acompañados.

Gadea ha recordado que la legislación establece que, cuando un territorio supera su capacidad de acogida, el resto de comunidades autónomas deben colaborar para garantizar la atención de estos menores. "No se puede pedir ayuda para uno mismo y negársela a los demás", ha sostenido.

La portavoz socialista ha señalado que la Región de Murcia recibe cada año a menores que llegan solos a las costas y ha defendido que la cooperación entre territorios es un principio básico del Estado autonómico. Asimismo, ha advertido de la saturación de los servicios de acogida en Ceuta y ha preguntado "cuál es la propuesta del PP" ante esta situación.

Además, ha acusado al PP y a Vox de utilizar a menores "en situación de extrema vulnerabilidad" como "arma de confrontación política", al tiempo que ha defendido que existe una "obligación legal y también un deber moral" de atenderles y proteger sus derechos.

Por último, Gadea ha respaldado la política migratoria del Gobierno de España, basada, según ha dicho, en la lucha contra la inmigración irregular y en una migración "legal, segura y ordenada", y ha asegurado que la Unión Europea ha reconocido la gestión del Ejecutivo "por su rapidez, eficacia y respeto a los derechos humanos".