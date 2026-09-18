El PSRM responde a Gamarra que la tasa de criminalidad de la Región está 2,5 puntos por debajo de la media nacional

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSRM-PSOE, María Jesús López, ha defendido este viernes que las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en la Región de Murcia han aumentado en cerca de 650 agentes desde 2019 y ha reclamado "seguir aumentando las plantillas y medios" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

López ha respondido así a las declaraciones realizadas este viernes en Murcia por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha reclamado más medios para combatir la criminalidad y ha anunciado una proposición de ley para modificar la normativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según el PSRM.

La dirigente socialista ha señalado, citando datos del Ministerio del Interior, que la tasa de criminalidad de la Región se sitúa 2,5 puntos por debajo de la media nacional, mientras que las plantillas han crecido un 21% en el caso de la Policía Nacional y un 18,7% en el de la Guardia Civil desde 2019.

"Si el PP no hubiera dejado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional sin agentes y sin medios hoy no tendríamos que estar centrados en recuperar todas esas plazas. Desde 2019, 650 agentes más", ha afirmado.

Asimismo, López ha asegurado que los medios para la vigilancia marítima "se han reforzado y están funcionando" y ha citado las declaraciones del coronel jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil, quien, según ha indicado, ha asegurado que cuentan con medios suficientes para combatir a las mafias y garantizar la seguridad en la Región.

La secretaria de Organización del PSRM ha reclamado al PP que "abandone las cortinas de humo y la confrontación permanente" y se centre en los problemas de la Región. En este sentido, ha citado la pobreza infantil, la situación de la sanidad pública, las reclamaciones de los bomberos y las condiciones de determinados centros educativos.

López ha concluido reclamando al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que se centre en los asuntos que dependen del Gobierno regional.