PSRM responde al PP: "Ya está adjudicada la redacción del proyecto de renovación de la Rambla del Albujón"

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Manuel Sevilla, ha asegurado este sábado que "el PP sabe perfectamente que ya está adjudicada la redacción del proyecto de renovación total de la impulsión en la rambla de El Albujón".

Sevilla ha realizado estas declaraciones en respuesta a la diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Casajús, que ha exigido al Gobierno de España "medidas para frenar la entrada de agua dulce al Mar Menor a través de la rambla de El Albujón".

"La diputada popular debería saber que lo que pide en su moción está en marcha. Ya está adjudicada la redacción del proyecto de renovación total de la impulsión del Albujón. Además, el Plan de Ordenación saldrá en breve y contemplará los estudios de viabilidad técnica, económica y medioambiental de las extracciones de aguas, su desalobración y desnitrificación, para posteriores usos en regadío", ha explicado el diputado socialista.

Al hilo, ha considerado "indecente" que la diputada Casajús "exija ahora medidas al Gobierno de España para frenar un problema que ha generado la desidia y la falta de gestión del Partido Popular durante los 30 años que lleva gobernando la Región de Murcia".

"La Administración directamente responsable de la protección del Mar Menor es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los caudales circulantes de manera natural por la rambla representan una afección a la calidad del Mar Menor por su alto contenido en nutrientes. Es por ello, por lo que la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias, redactó, licitó y adjudicó la planta de biorreactores para desnitrificar esas aguas. Posteriormente, rescindió el contrato de obras y, hasta hoy, no han avanzado en nada", ha recordado Sevilla.

"El Partido Popular siempre actúa igual: exige lo que no hace. Siempre buscan culpables de lo que ellos mismos han ocasionado, pero no toman medidas para solucionar el problema", ha aseverado el diputado del PSRM.

En este sentido, Sevilla ha destacado que "el Gobierno de López Miras lleva cinco años retrasando la aplicación de las medidas contempladas en la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor", entre las que ha citado el Plan de Ordenación Territorial y el Programa de Actuación para el Control de la Contaminación por Nitratos "que deberían estar ya en funcionamiento y ayudando a la recuperación del Mar Menor".

"Ahora, el Gobierno regional del Partido Popular quien derogar la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor para beneficiar a los que más contaminan y contentar a la ultraderecha", ha lamentado.

"Los socialistas siempre defenderemos y apoyaremos cualquier medida que resulte positiva para la recuperación del Mar Menor. Asimismo, vamos a estar radicalmente en contra de cualquier tipo de iniciativa que suponga eliminar la protección de la laguna y seguir dañando este frágil ecosistema, como está haciendo el PP, que lo que pretende es modificar la ley del Mar Menor para rebajar las sanciones de quienes más lo contaminan", ha concluido.