PSRM ve "una absoluta irresponsabilidad" llevar al Congreso la proposición de ley sobre el Tajo-Segura

El PSRM estudiará con "rigor" el proyecto del Miteco para Portmán y no descarta presentar alegaciones - PSRM

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, ha calificado este jueves de "absoluta irresponsabilidad" que el PP defienda la próxima semana en el Congreso la proposición de ley aprobada por la Asamblea en marzo de 2023 para el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, al considerar que "el texto final quedará condicionado por las enmiendas que presenten las diferentes formaciones".

"Podría ocurrir que el texto finalmente aprobado sea totalmente contrario al original y que, en lugar de proteger el trasvase, se reduzcan los caudales que actualmente llegan a la cuenca del Segura. De persistir el PP por su afán de obtener rédito electoral con el tema del agua acabará siendo el responsable de que se restrinja el trasvase", ha explicado López en un comunicado remitido por su partido.

A este respecto, la dirigente socialista ha advertido de que "el PP de Castilla-La Mancha se ha posicionado clara y reiteradamente en contra del mantenimiento de esta infraestructura", a lo que ha sumado que el Congreso "está enormemente fraccionado y dividido".

"López Miras no puede asegurar que ninguna de las 11 formaciones con representación va a presentar una enmienda para restringir el trasvase. Está poniendo en riesgo el trasvase y el sustento de miles de familias por una foto", ha aseverado.

Ante esto, López ha afirmado que el Partido Socialista de la Región "está trabajando" para que la modificación de las reglas del trasvase "no llegue al Congreso" con el fin de "evitar su endurecimiento", y ha asegurado que, "en ningún caso" lo apoyaría.

"En cuanto hemos tenido conocimiento de que esta iniciativa de debatía en el Congreso la semana que viene, ante el enorme riesgo que supone para el trasvase, desde el PSOE hemos dado la voz de alarma en la Región; el PP es perfectamente consciente del error que ha cometido y, por eso, ha guardado silencio hasta ahora", ha indicado.

Al hilo, la secretaria de Organización del PSRM ha remarcado que, de prosperar esta iniciativa, su partido no apoyará ninguna enmienda que suponga un endurecimiento de las reglas de explotación.

"¿Qué harán los compañeros y compañeras del PP de Castilla-La Mancha? ¿Puede asegurar López Miras que no se endurecerán las reglas con sus votos?", se ha preguntado López, que ha recordado que la modificación de las reglas tiene que ser aprobada por el Congreso de los Diputados.

"Precisamente por eso, uno de los objetivos del secretario general del PSRM, Francisco Lucas, en sus contactos y reuniones en Madrid, es evitar, por todos los medios, que la modificación de las reglas del trasvase llegue al Congreso", ha aseverado.

A su juicio, "si el PP no rectifica y retira esta iniciativa, se podría utilizar la tramitación de esta ley para modificar y restringir el trasvase; si el Partido Popular no da marcha atrás, puede cometer un error histórico al abrir un escenario que no puede controlar y cuyo resultado, en estos momentos, es una incertidumbre. Justo lo contrario a lo que buscamos".

Finalmente, ha reiterado que Francisco Lucas "ha sido muy claro al asegurar en numerosas ocasiones que el PSRM va a defender, por encima de todo, los intereses de la Región".

"Insistimos en la necesidad de dejar los intereses partidistas a un lado y fijar una estrategia común de todos los partidos en defensa de los intereses de nuestra comunidad. Mientras Francisco Lucas está trabajando en Madrid para defender el trasvase Tajo-Segura, el Partido Popular solo está pensando en su beneficio político, aunque, de esta forma, reduzca el trasvase y perjudique a la Región", ha concluido.