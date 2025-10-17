El Puerto de Cartagena se convierte en el primer puerto del mundo admitido como miembro de la UICN

Archivo - El crucero premium 'Wind Surf' en el Puerto de Cartagena. Archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sido admitida como nuevo miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), convirtiéndose así en el primer puerto del mundo en formar parte de esta prestigiosa organización internacional, referente global en la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La UICN, considerada la 'ONU del Medio Ambiente', agrupa a más de 1.400 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil de 160 países, y cuenta con la participación de más de 16.000 expertos. Su misión es influir, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza, asegurando un uso equitativo y sostenible de los recursos naturales.

"Ser el primer puerto del mundo en entrar a formar parte de la UICN es un reconocimiento internacional al compromiso ambiental que el Puerto de Cartagena ha demostrado durante más de dos décadas", ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, durante la participación en el Foro Conversa, organizado por la SER y la Autoridad Portuaria, esta mañana en Cartagena, según información fuentes de la APC en una nota de prensa.

Hernández ha añadido que "este logro refleja una trayectoria sólida y coherente en sostenibilidad, investigación y protección de nuestro entorno natural y marino".

20 AÑOS DE COMPROMISO AMBIENTAL

La candidatura del Puerto de Cartagena ha sido evaluada y aprobada por el Comité Mundial de la UICN, tras un proceso que exige demostrar que la organización carece de ánimo de lucro y que su actividad principal contribuye de forma directa a la conservación de la naturaleza.

El Puerto de Cartagena ha acreditado un historial ejemplar de gestión ambiental y cooperación científica, entre las que destacan a implantación temprana de la ISO 14001 en 2003 o la creación de una red de medición de calidad del aire en sus terminales de graneles (2003). El de Cartagena también fue el primer puerto europeo en obtener el Registro EMAS en 2008 y desarrolló un sistema científico para el control de la calidad de las aguas portuarias en 2012.

Además la Cátedra de Medio Ambiente con la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena de 2016 ha financiado más de 30 proyectos de investigación.

Por otra parte, fue el primer puerto del mundo en plantar posidonia oceánica dentro de sus aguas y mantiene un contrato de I+D con el Grupo de Investigación de Ecosistemas Mediterráneos de la Universidad de Murcia para el estudio y conservación de la biodiversidad.

"Nuestra hoja de ruta ha sido clara, demostrar que el desarrollo portuario y la conservación de la naturaleza no solo son compatibles, sino que deben caminar juntos", ha subrayado el presidente de la APC.

"Esta adhesión a la UICN nos permitirá reforzar nuestra cooperación internacional, acceder a redes de conocimiento científico y participar en la definición de políticas ambientales globales desde una perspectiva portuaria.

50 MIEMBROS EN ESPAÑA

En España, la UICN cuenta con 50 miembros, entre ellos ministerios, comunidades autónomas, universidades y ONG, pero ningún puerto había formado parte de esta organización hasta ahora.

La incorporación del Puerto de Cartagena "refuerza el papel del sistema portuario español como agente activo en la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático", han apuntado.

El Comité Español de la UICN actúa como plataforma de encuentro y cooperación entre entidades comprometidas con la conservación de la naturaleza, fomentando la coordinación entre administraciones, la investigación y la educación ambiental, así como la igualdad de oportunidades en el acceso y uso sostenible de los recursos naturales.

"Ser parte de la UICN nos sitúa en un espacio de diálogo y acción junto a las instituciones que están marcando el futuro del planeta. Es un paso más en nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030", ha concluido Hernández.