El Puerto de Cartagena invertirá más de 700.000 euros para modernizar el suministro de agua a los buques en Escombreras

Muelle sur y dársena de Escombreras (Cartagena) - AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a licitación las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua potable de la ampliación de la dársena de Escombreras, una actuación que cuenta con un presupuesto base de 725.713,76 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto permitirá completar la renovación de la red que suministra agua a los buques atracados en los muelles Sur, Polivalente y Suroeste, sustituyendo las conducciones actuales por otras de mayor capacidad, resistencia y durabilidad.

Además, se modernizarán las tomas de suministro a los barcos y se instalarán nuevos elementos de control que mejorarán la fiabilidad y eficiencia de toda la red.

Esta actuación da continuidad al proceso de modernización de las redes de abastecimiento de agua potable que la Autoridad Portuaria inició en 2020 con una inversión superior a 3,3 millones de euros, mediante la renovación de las conducciones de las dársenas de Cartagena y Escombreras.

Con este nuevo proyecto se completará la mejora de uno de los principales espacios operativos del puerto, reforzando un servicio esencial para la actividad portuaria.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha señalado que "seguimos invirtiendo en infraestructuras que son fundamentales para el funcionamiento diario del Puerto. Puede que no sean las obras más visibles, pero sí son esenciales para garantizar un servicio seguro, eficiente y adaptado a las necesidades de las empresas y de los buques que operan en nuestras dársenas".

Hernández ha añadido que "esta actuación forma parte de una estrategia de mejora continua de nuestras instalaciones. En los últimos años hemos realizado un importante esfuerzo para renovar la red de abastecimiento de agua y ahora damos un paso más completando esa modernización en una de las zonas con mayor actividad de la dársena de Escombreras".

Las obras contemplan la renovación de más de dos kilómetros de conducciones y la ejecución de doce nuevas tomas de suministro a buques, distribuidas entre los tres muelles objeto de la actuación.

Además, se instalarán válvulas, ventosas, desagües y otros elementos que permitirán mejorar el control de la red y facilitar su mantenimiento, reduciendo el riesgo de incidencias y averías.