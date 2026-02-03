La puesta en marcha del tranvibús incrementa en un 56% el uso del transporte público entre Murcia y El Palmar

Archivo - El tranvibús circula por el Puente Viejo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La puesta en marcha del tranvibús a principios de diciembre de 2025 ha incrementado en un 56% el uso del transporte público entre Murcia y la pedanía de El Palmar, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha anunciado que la incorporación de este modo de transporte ha supuesto también alcanzar "máximos históricos" de viajeros en los meses de diciembre y enero.

En concreto, el primer mes hicieron uso del tranvibús cerca de 130.000 personas, superando las previsiones iniciales. Este periodo ha permitido, además, confirmar los tiempos de viaje previstos, uniendo Alameda de Colón y El Palmar en menos de 20 minutos.

El inicio del mes de febrero consolida el incremento de este modo de transporte, a lo que contribuye la vuelta de los estudiantes universitarios a clase tras el periodo navideño y los exámenes de enero.

Sus 138 expediciones permiten ofrecer más de 15.000 plazas al día, cubriendo así las necesidades de uno de los ejes con mayor demanda del municipio.

De esta forma, el tranvibús se convierte en un anticipo de la renovación de la flota que trae consigo el nuevo modelo de transporte, que se encuentra en proceso de licitación y que persigue entre sus objetivos ofrecer mejores frecuencias, servicio y horarios.

El servicio se presta en vehículos articulados de 18 metros, 100% eléctricos y capacidad para 125 viajeros, y circula por carriles segregados dotados de 'ondas verdes', lo que, unido a la posibilidad de acceso por las cuatro puertas, asegura una mayor agilidad en el servicio.

Además, el tranvibús dispone de un sistema de doble rampa, manual y automática, que garantiza su disponibilidad, el suelo bajo y el arrodillamiento del vehículo, contando, además con espacios reservados para sillas de ruedas y asientos preferentes para personas mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida.

La puesta en marcha del tranvibús contribuye también a un incremento de la sostenibilidad y a una reducción de las emisiones que se estima de 379 toneladas de CO2 al año.