Los puestos de vigilancia del Plan Copla izan este viernes banderas verdes en todas las playas de la Región

Archivo - Imagen de archivo de un puesto de vigilancia de playas en Cartagena - 112 - Archivo

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia en playas del Plan Copla han abierto este viernes, 14 de agosto, con bandera verde en todos los puestos de vigilancia de la Región de Murcia.

Las autoridades recuerdan a los bañistas la conveniencia de comprobar, antes de entrar al agua, la bandera que ondea en el puesto de vigilancia correspondiente y consultar con los socorristas ante cualquier duda.

Asimismo, se recomienda consultar la situación actualizada de las playas de la Región de Murcia antes de acudir a ellas en la web del '1-1-2'.