El Punto de Información del Monte Arabí (Yecla) reabre y amplía su horario de atención de martes a domingo - CARM

YECLA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha reabierto este martes el Punto de Información del Monumento Natural Monte Arabí, en Yecla, que recupera la atención presencial a los visitantes y amplía su horario de apertura de martes a domingo, frente al servicio de viernes a domingo que prestaba hasta ahora.

Durante la temporada estival, hasta el 15 de septiembre, el servicio permanecerá abierto de martes a domingo y festivos, de 8.30 a 15.00 horas, ampliando además su atención los viernes y sábados entre las 16.00 y las 17.30 horas. A partir del 16 de septiembre, abrirá de martes a sábado de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.30 horas, mientras que los domingos y festivos lo hará de 9.00 a 14.00 y de 14.30 a 15.30 horas.

La reapertura, realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Yecla, se produce mientras continúan las obras de adecuación de la antigua Casa del Guarda, que albergará el futuro Centro de Visitantes del Monte Arabí. Durante el periodo de cierre, el servicio de educación ambiental ha continuado desarrollándose mediante rutas guiadas, actividades divulgativas y acciones dirigidas a centros educativos y otros colectivos, según ha informado la CARM.

Con la recuperación de la atención presencial, el Punto de Información volverá a ofrecer orientación a los visitantes, distribuirá material divulgativo e informará sobre los itinerarios, los principales enclaves del espacio protegido, las condiciones de acceso y las normas de uso y buenas prácticas para una visita respetuosa con el entorno.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, ha señalado que la reapertura permitirá ofrecer una atención "directa y cercana" desde el propio monumento natural, ofreciendo información para planificar los recorridos y contribuyendo un comportamiento responsable durante la visita.

La ampliación del horario responde al incremento de la demanda registrado en los últimos años. Según la Consejería, el Punto de Información recibía una media superior a 5.000 visitantes anuales cuando únicamente permanecía abierto de viernes a domingo.

La Consejería ha recordado que el servicio de educación ambiental del Punto de Información está cofinanciado con fondos Feder y forma parte de las actuaciones de conservación, educación ambiental y puesta en valor del patrimonio natural que desarrolla el Gobierno regional.