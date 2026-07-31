Los Puntos de Encuentro Familiar Viogén atienden a 143 menores en la Región en lo que va de año

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su visita al Punto de Encuentro Familiar (PEF) Viogén de Murcia. - CARM

MURCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) Viogén de la Región de Murcia han atendido a 143 menores y a 104 familias en lo que va de año. Durante los seis primeros meses de 2026 estos recursos realizaron 2.683 intervenciones en sus cuatro sedes, ubicadas en Murcia, Lorca, Caravaca de la Cruz y Cartagena, lo que supone un incremento del 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fueron atendidos 114 menores y 84 familias.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha visitado este viernes el Punto de Encuentro Familiar Viogén de Murcia, donde ha destacado que estos centros ofrecen "un lugar protegido" y un equipo profesional que acompaña a las familias, priorizando el bienestar tanto de las mujeres como de los menores.

Ruiz ha explicado que estos recursos proporcionan una intervención especializada para que los regímenes de visitas se desarrollen con garantías, además de ofrecer asesoramiento en los ámbitos psicosocial, jurídico y educativo. Solo en la sede de Murcia han sido atendidos este año 121 menores, frente a los 102 registrados en el mismo periodo de 2025.

La Región de Murcia fue la primera comunidad autónoma en poner en marcha un Punto de Encuentro Familiar especializado en violencia de género, según ha informado la Comunidad, un recurso impulsado en 2015 a través de la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia y que posteriormente se amplió con sedes en Lorca, Caravaca de la Cruz y Cartagena. Cada uno de estos centros cuenta con un equipo integrado por dos abogados, dos trabajadoras sociales, una pedagoga y una educadora social.

La Comunidad ha destinado 80.000 euros a este servicio durante el último año, con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.