Queda libertad con cargos el acusado de atropellar mortalmente a un operario y herir a otros dos en Lorca (Murcia)

LORCA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La titular del juzgado de Instrucción 5 de Lorca, en funciones de guardia, ha dejado en libertad con cargos al acusado de atropellar presuntamente a tres trabajadores de la empresa Aguas de Lorca, uno de ellos con resultado de muerte, el pasado sábado, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJMU) en un comunicado.

En concreto, la magistrada ha establecido para el detenido la obligación de comparecer los días 1 y 15, además de la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores de forma cautelar.

El arrestado, que pasó a disposición judicial este domingo, está investigado en un procedimiento abierto por conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, delito de imprudencia grave con resultado de muerte, y delitos de lesiones por imprudencia grave.

El suceso tuvo lugar este sábado, cuando servicios sanitarios de emergencias atendieron a operarios de Aguas de Lorca, uno de los cuales falleció, tras ser atropellados mientras trabajaban en la vía pública.

A las 9.52 horas, el Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibió varias llamadas alertando de un grave accidente en la calle Santa Paula de Lorca. Los afectados eran tres hombres de 50, 58 y 59 años.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de los servicios de emergencia. En concreto, ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, así como agentes de la Policía Local de Lorca para asegurar la zona y regular el tráfico.

Como consecuencia del accidente, los tres operarios fueron trasladados al Hospital Rafael Méndez de Lorca, si bien uno de ellos falleció.