Queda en libertad provisional el acusado de matar a su padre en Molina de Segura (Murcia)

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Molina de Segura (Murcia) ha decretado la libertad provisional del hombre acusado de matar presuntamente a su padre el pasado mes de julio en dicho municipio, al no apreciar riesgo de fuga, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia consultadas por Europa Press.

La jueza ha establecido para el acusado la obligación de comparecer los días 1 y 15 de casa mes o cuantas veces sea llamado, así como de informar "inmediatamente" de los cambios de domicilio que efectúe.

Asimismo, advierte de que no comparecer en sede judicial los días fijados podría suponer una reforma de la situación personal del hombre, al que se le atribuye la presunta autoría de un delito de homicidio.