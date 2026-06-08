La quema de 'Loqui' pone fin a las fiestas patronales de Archena

Fiestas patronales de Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio de Archena vivió en la medianoche de este domingo el cierre de sus fiestas patronales en honor al Corpus Christi y a la Santísima Virgen de la Salud con la tradicional quema de 'Loqui' y un show piromusical.

La jornada final estuvo marcada por el gran desfile de carrozas, en el que participaron unas mil personas integradas en 16 carrozas, según ha informado el Ayuntamiento.

Durante el recorrido, los participantes repartieron más de 20.000 pelotas, 4.000 balones de reglamento y cerca de 100.000 juguetes y regalos al público, que respondió con una masiva asistencia para disfrutar de uno de los actos más esperados de las fiestas.

El colofón llegó con el castillo de fuegos artificiales, que puso así el broche final a unas celebraciones que, un año más, destacaron por la gran participación y el ambiente de convivencia entre vecinos y visitantes.

Con la subida de la Virgen de la Salud el domingo 14 a su ermita al Balneario se darán oficialmente por concluidos los días festivos.