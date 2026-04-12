La quema de la sardina pone fin a la Fiestas de Primavera y al 175 aniversario del Entierro de la Sardina

MURCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El desfile del 175 Aniversario del Entierro de la Sardina, declarado de Interés Turístico Internacional, ha vuelto a llenar las calles de Murcia en un recorrido en el que, además de las 23 carrozas sardineras, se ha podido disfrutar de la participación de tres grupos internacionales y de otros espectáculos que han acompañado a la comitiva.

Desde su salida en la avenida Juan de la Cruz, del barrio del Infante, y hasta la plaza Martínez Tornel, los grupos han repartido 2,5 millones de juguetes, en medio de una fiesta de música, color, acrobacias aéreas y espectáculos interactivos.

Tras recorrer las calles de Murcia, ante cientos de miles de personas, la comitiva ha llegado pasadas la 1 de la madrugada a la plaza Martínez Tornel, en donde aguardaba el colorido catafalco donde reposaba la sardina, una estructura que este año ha sido diseñada por los artistas Francisca Muñoz y Manuel Herrera, más conocidos como Muher.

Sin contratiempos, sobre la 1.30 de la madrugada, la sardina 2026 ha comenzado a arder ante la atenta mirada de los sardineros, las autoridades, Doña Sardina y el Gran Pez 2026. Como colofón, una gran castillo de fuegos artificiales, instalado uno de los puentes de la ciudad, la Pasarela Miguel Caballero, ha puesto el punto final a las Fiestas de Primavera 2026.

AMPLIO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y SANITARIO

Para velar por la seguridad en la jornada y durante el desfile, Policía Local ha movilizado a casi 500 efectivos. Además, este año se han incorporado equipos policiales equipados con vehículos de movilidad personal para reforzar la vigilancia en zonas peatonales y carriles bici.

El dispositivo ha contado con 54 nuevos agentes recientemente incorporados al cuerpo, la participación del Equipo de Caballería y el estreno de 24 cámaras corporales de grabación unipersonal.

Del mismo modo, el dispositivo sanitario ha estado reforzado debido a la elevada afluencia de público prevista, con dos puestos sanitarios avanzados: uno de Cruz Roja en la Plaza Circular, y otro del 061 y Protección Civil en la Glorieta. Además, un tercer puesto sanitario de reserva ha estado preparado para activarse.

En total, el operativo ha contado con cuatro ambulancias de soporte vital avanzado, siete de soporte vital básico y dos vehículos de intervención rápida. Todos estos recursos han estado distribuidos estratégicamente por el recorrido y el centro de Murcia, con especial refuerzo en la Plaza Martínez Tornel durante la quema de la sardina.

Por su parte, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia han participado con un operativo formado por 41 efectivos y 11 vehículos, distribuidos en puntos estratégicos del recorrido para reducir al mínimo los tiempos de respuesta ante cualquier incidencia.