La Rambla del Albujón se encuentra al límite de su capacidad en la zona de su desembocadura

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha informado a través de sus redes sociales que la Rambla del Albujón, en el municipio de Cartagena, se encuentra al límite de su capacidad en la zona de su desembocadura.

Y es que, a primera hora de la tarde, la Comunidad Autónoma ha activado el Plan Inumur en situación de emergencia nivel 1 como consecuencia del aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitido en el Campo de Cartagena y Mazarrón y del aviso hidrológico de nivel rojo de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Ante esta situación, se ha enviado además un mensaje de alerta ES-Alert a la población del Campo de Cartagena y Mazarrón, según ha informado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Finalmente, en ese mensaje, el delegado del Gobierno ha pedido a la población "máxima precaución" y que se mantenga alejada de la zona ante el riesgo de desbordamiento.