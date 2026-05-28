El Ranking CYD destaca a la UCAM con 13 indicadores Top

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MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) está presente en el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo que se ha presentado esta semana, en el que ha analizado a 84 universidades españolas. Se trata de uno de los análisis más reconocidos del país, midiendo dimensiones clave como docencia, investigación, transferencia de conocimiento, internacionalización e inserción laboral.

La UCAM mejora su posicionamiento frente a la pasada edición, y se sitúa, con 13 indicadores top, a la cabeza regional, según han informado desde la institución académica.

A nivel de Enseñanza y Aprendizaje, refleja que la Universidad Católica de Murcia es "polo de atracción" para estudiantes de grado de otras comunidades autónomas, al igual que ocurre con los másteres, donde alcanza una alta tasa de graduación y rendimiento.

La Católica despunta por su capacidad para atraer inversión y recursos económicos para I+D+i, situándose en Transferencia de conocimiento como la primera universidad de la Región de Murcia, y la segunda de España en Fondos privados liquidados. Asimismo, destaca en transferencia tecnológica, posicionándose como la segunda universidad privada del país en patentes concedidas por profesor.

Del mismo modo, ocupa el cuarto lugar entre las universidades privadas en captación de fondos externos para investigación.

Otro de los puntos que destaca el Ranking CYD de la UCAM es su gran poder de atracción nacional e internacional, ya que el 55,8% de sus estudiantes de máster y el 38,0% de los de grado proceden de otras comunidades autónomas, lo que la posiciona en el Top 10 nacional de atracción en posgrados.

Asimismo, refleja otra de sus fortalezas al situarla en el Top 20 nacional por su oferta de títulos, tanto de grado como de máster, en otro idioma - inglés-, un factor fundamental en el mundo globalizado actual.

Se trata de los Bachelor's Degree in Business Administration, Dentistry, Physical Activity and Sport Sciences, Psychology, International Relations y Veterinary Medicine, a los que se suman un amplio catálogo de postgrados.

EMPLEABILIDAD, CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En su decimotercera edición el Ranking CYD se ha centrado en el análisis más preciso de las áreas de Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Periodismo y Comunicación y Educación.

Los resultados de este ranking ponen también de manifiesto que un alto porcentaje de los egresados de la UCAM tienen un empleo acorde a su formación. Esto, han señalado, "demuestra la excelencia de su modelo educativo".

En cuanto a Derecho, la UCAM se posiciona como la primera universidad del país en tasa de autónomos y destaca su potencial investigador en captación de recursos -segunda de España en fondos privados liquidados- y quinta en fondos externos de investigación liquidados.

Del mismo modo, es la cuarta universidad española en prácticas en el extranjero y la quinta en movilidad de estudiantes de Máster.

En el ámbito de Administración y Dirección de Empresas la Católica sobresale en inserción laboral, ya que sus egresados presentan una tasa de afiliación a la Seguridad Social del 65% en el primer año y del 80,6% en el cuarto, al tiempo que es la segunda universidad de España en tasa de autónomos al primer año.

La orientación internacional, además de en ADE ( 6ª universidad a nivel nacional en alumnos de grado extranjeros), también es uno de los indicadores top en Periodismo (tercera de España en alumnos internacionales matriculados y un alto número de tesis doctorales elaboradas por estudiantes extranjeros).

En referencia a Educación, el Ranking CYD sitúa a la UCAM en el Top 10 nacional en cuanto a su baja tasa de abandono del Grado, resaltando muy positivamente en la oferta de créditos prácticos o prácticas. En el área de la investigación, es la primera de España en fondos privados liquidados.