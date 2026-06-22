Rata actuará en Murcia en noviembre para celebrar el final de Borrachos Tour 2026

Rata - SONBUENOS

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rata, la formación de Daniel Sabater y Félix Esteban, ha anunciado un concierto en Murcia para despedir la gira Borrachos Tour 2026, en la Sala Garaje Beat Club el sábado 28 noviembre.

El dúo murciano publicó el 17 de abril de 2026 su primer LP 'No me quiero morir nunca'. Un disco que consolidó su identidad desde una aproximación más física, guitarrera y emocionalmente directa, han informado desde SonBuenos.

Rata tiene por delante una gira de verano en la que combinarán conciertos en festivales y en salas por toda España y donde han colgado el cartel de todo vendido en sus dos conciertos de la Sala Sol de Madrid.

Las entradas saldrán a la venta a partir de las 12.00 horas en https://nomequieromorirnunca.com/