Rebeca Pérez: "Quiero convertir a Murcia en uno de los municipios de España con más zonas verdes por habitante"

Obras en la Vía Verde a su paso por la pedanía de Beniaján - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha supervisado este jueves el avance de las obras de la segunda fase de la Vía Verde a su paso por la pedanía de Beniaján. Durante la visita, la regidora ha fijado la estrategia medioambiental del municipio para este mandato: "Quiero convertir a Murcia en unos de los municipios con más metros cuadrados de zonas verdes por habitante", ha destacado.

El proyecto de esta segunda fase amplía el trazado actual de ocho kilómetros y actúa sobre una superficie superior a los 37.000 metros cuadrados, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

La intervención incluye la incorporación de 10.000 metros cuadrados de nuevo firme estabilizado, señalización, mobiliario urbano y tratamientos paisajísticos, unas mejoras que benefician de forma directa a las pedanías de Los Garres, Los Dolores, San José de la Vega, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos, Alquerías y Zeneta.

Asimismo, la obra contempla cerca de 17.000 nuevas plantaciones y más de 10.700 metros cuadrados de siembras herbáceas y subarbustivas.

El objetivo es reforzar la naturalización del antiguo corredor ferroviario y asegurar su integración en la huerta de Murcia a través de más de 30 especies vegetales adaptadas al entorno.

En la pedanía de Beniaján se concentran algunos de los trabajos más significativos. Los operarios ya han completado la plantación de 43 palmeras datileras que conforman un nuevo palmeral lineal junto a la antigua estación, en terrenos de Adif, donde además ha quedado instalada la red de riego por goteo y se ultiman los caminos de albero y las zonas de picnic.

De forma paralela, el Consistorio desarrolla actuaciones de accesibilidad universal en la calle Estación y la carretera de San Javier mediante rampas adaptadas, pavimento táctil y la recuperación del murete histórico que delimita la Vía Verde.

De igual modo, se acomete la integración de los nuevos tramos con las glorietas de Beniaján y de la avenida de Levante para resolver la interrupción del trazado.

Las obras avanzan de manera simultánea en el resto de los frentes. En los nuevos ramales hacia Zeneta y Alquerías han concluido los movimientos de tierras y los drenajes, mientras que en Los Dolores el proyecto abarca la prolongación de la vía hasta el límite con Los Garres, la conexión con el Camino de Tiñosa y la creación de un jardín de más de 1.200 metros cuadrados bajo el puente.

Por último, en Torreagüera se actúa en el carril de Los Antolines para mejorar la seguridad del cruce con la rambla del Garruchal, en Los Ramos se estabilizan taludes y en San José de la Vega se ejecuta un nuevo vial de conexión de 17 metros.

Como elemento clave para la seguridad y la eficiencia energética, todo el recorrido incorpora 96 luminarias solares autosuficientes dotadas con sistemas de detección de movimiento.