La recaudación de la 16 edición de la Aidemarcha sufragará los gastos de los centros de la asociación

Presentación de Aidemarcha - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Aidemarcha, la carrera nocturna solidaria a beneficio de Aidemar, que celebra su 16 edición el domingo 4 de julio en San Javier, espera agotar los 3.000 dorsales disponibles.

El presidente de Aidemar, Francisco García, ha recordado durante la presentación del evento que todo lo recaudado se destinará a sufragar los múltiples gastos de los 13 centros con los que cuenta Aidemar que da servicio a más de 800 personas, según han informado desde el Consistorio.

Aún quedan dorsales a la venta en www.aidemarcha.com. Para la carrera infantil estos tienen un precio de 5 euros y para la marcha y la carrera de 5 kilómetros, 10 euros.

El director deportivo de Aidemar, Pedro Martínez, ha explicado que el evento, que cuenta con 150 voluntarios, ofrecerá actividades de animación antes y después de la carrera, que tendrá su punto de salida en el Parque Almansa, de San Javier.

Allí mismo se celebrará la Mini Aidemarcha a las 20.00 horas, una hora antes de la salida para la marcha, de 3 kilómetros, y la carrera de 5 kilómetros, ambas con meta en la explanada Barnuevo, de Santiago de la Ribera.

El alcalde, José Miguel Luengo se ha referido a la Aidemarcha como "la gran fiesta de la solidaridad" y ha agradecido tanto la masiva participación ciudadana como la participación de empresas patrocinadoras .

Luengo ha destacado la labor que desde hace más de 40 años está haciendo Aidemar en la comarca y ha animado a participar, en este evento, clásico del inicio del verano en San Javier.