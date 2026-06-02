Rechazada la moción de censura en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Cartagena por Movimiento Ciudadano (MC), PSOE y Sí Cartagena para desbancar a la alcaldesa, Noelia Arroyo (PP), ha sido rechazada este martes al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria para prosperar.

En concreto, la iniciativa ha contado con el rechazo en bloque de los concejales 'populares', los dos ediles de Vox y la concejala no adscrita Beatriz Sánchez del Álamo, una de las firmas que inicialmente apoyó la propuesta.

Los miembros del Pleno han abordado durante más de dos horas la legalidad de debatir la moción. Al respecto, Ignacio Jaúdenes (PP) --miembro de la Mesa de Edad por ser el edil más joven-- ha advertido en el arranque de que la continuación de la sesión suponía "un caso flagrante de prevaricación" e "ilegalidad" al no cumplirse, según el criterio de la Secretaría del Pleno, los requisitos de la LOREG.

De hecho, la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha confirmado la interposición de acciones legales por presunta prevaricación contra la Mesa de Edad por permitir una sesión extraordinaria que, a su juicio, está "viciada de nulidad de pleno derecho".

Arroyo ha iniciado su intervención pidiendo perdón a la ciudadanía por el "lamentable bochorno, ridículo y sinvergonzonería" vivido en el Ayuntamiento, para insistir en que el debate incumple el artículo 197 de la LOREG.

Ha explicado que, frente a las 14 firmas exigidas, en el momento de la sesión solo 12 concejales la suscribían, después de que dos ediles presentaran "sin aceptar coacciones ni amenazas" un requerimiento de desistimiento.

Por ello, ha recriminado que la oposición utilice "atajos" por "intereses partidistas" y ha zanjado: "Aquí nadie tiene miedo; ganamos las elecciones y estamos gobernando porque ha confiado en nosotros la mayoría de los ciudadanos".

Desde MC, su portavoz, Jesús Giménez Gallo, ha censurado el "sainete vergonzoso" y el intento del PP de "impedir por todos los medios" la votación, acusando al Gobierno local de "presionar" al presidente de la Mesa de Edad.

El líder cartagenerista ha defendido la legitimidad de las 16 firmas originales que constataban la "crisis institucional y económica" del municipio, ha tildado de "vergonzoso" el comportamiento de los populares, equiparándolo con el caso de transfuguismo de Tamayo y Sáez en 2003, y ha situado el objetivo de su formación en "retomar las riendas" en mayo de 2027.

El portavoz del Grupo Socialista, Manuel Torres, ha acusado a la alcaldesa de confundir "resistir con gobernar" y ha definido el resultado de la gestión del PP como un "ayuntamiento bloqueado, unas cuentas nefastas y un municipio que pierde oportunidades", tildando al Ejecutivo local de estar "en descomposición".

Por su parte, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, ha justificado el voto negativo de su formación argumentando que ellos "no cambian principios por sillones". Pese a rechazar la moción, ha arremetido contra el PP por "quedarse con la fruta podrida" de los tránsfugas tras haber expulsado a Vox del Gobierno local a pesar de su "lealtad al pacto".

Finalmente, desde Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba ha lamentado las "maniobras" de Arroyo para convertir la institución en un "instrumento de resistencia personal", concluyendo que, aunque la regidora retenga el sillón, "ha perdido la autoridad política".