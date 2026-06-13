La recuperación del Meandro del Vivillo, protagonista del V Encuentro Ibérico 'Restauraríos', celebrado en Soria

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de restauración fluvial del Meandro del Vivillo en el río Segura, que se está ejecutando desde finales de 2025, ha sido dado a conocer en el V Encuentro Ibérico de Restauración Fluvial Restauraríos, uno de los principales foros especializados en restauración de ecosistemas fluviales de España y Portugal, celebrado recientemente en Soria.

Durante este importante encuentro técnico y científico, el concejal Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, ha presentado los avances y objetivos de esta actuación estratégica que se desarrolla en el marco del proyecto Murcia Río II, poniendo en valor el trabajo que está realizando el Ayuntamiento para la recuperación ecológica del río Segura y la mejora de su integración con el entorno urbano y periurbano.

La intervención permitirá recuperar el antiguo cauce del río en el Meandro del Vivillo, un espacio de cerca de tres hectáreas que había perdido gran parte de sus valores ambientales tras las modificaciones históricas del cauce. "Se trata de un importante proyecto estratégico del Consistorio que supone una mejora contra las inundaciones, medioambiental y sociopaisajística. Además, de esta forma Murcia Río II se extiende a las pedanías, integrándolas en la transformación del municipio", tal y como ha recordado Antonio Navarro.

En este foro internacional el edil ha explicado que "además de la recuperación ecológica, el proyecto por tanto contempla la creación de nuevos espacios estanciales, itinerarios peatonales y zonas de ocio, así como la mejora de la conectividad entre el río y las pedanías de La Raya, Rincón de Beniscornia y Rincón de Seca".

Las obras, con una inversión de 1.199.237,61 euros, cuentan con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

IMPORTANTES AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante el primer trimestre del año se ha completado prácticamente la instalación de la lámina impermeable que permitirá garantizar el correcto funcionamiento hidráulico de la actuación. Esta infraestructura ha sido colocada mediante un sistema de unión por calor y fijada con grapas de acero, quedando además perfectamente anclada tanto en los bordes como en la parte superior de los taludes mediante una zanja específica.

Paralelamente, se han intensificado los trabajos de excavación del meandro, alcanzando en una de las zonas prácticamente la misma cota que el cauce actual del río, un hito que permitirá avanzar en la futura reconexión hidráulica de este espacio con el Segura.

La actuación permitirá recuperar el antiguo brazal del Vivillo, cuya desaparición provocó importantes alteraciones ambientales y paisajísticas, como la pérdida de vegetación de ribera, la proliferación de especies invasoras como la caña y el carrizo, el abandono de usos productivos tradicionales y la degradación progresiva del entorno.

Para ello, se procederá al vaciado parcial de los rellenos existentes tras la mota de la margen izquierda y a la ejecución de movimientos de tierra que permitirán recrear la morfología natural del río. Posteriormente se reconstruirán parcialmente el lecho fluvial y las riberas, reproduciendo los distintos estratos presentes en los cauces naturales.

El proyecto contempla asimismo la creación de tres franjas diferenciadas de ribera -inundada, húmeda y seca- adaptadas a las variaciones de caudal, la inclinación del terreno y la velocidad del agua, favoreciendo así el establecimiento de comunidades vegetales propias de los ecosistemas de ribera.

La revegetación con especies autóctonas permitirá recuperar la biodiversidad característica del río Segura, mejorar la diferenciación natural de hábitats y reforzar la lucha contra las especies invasoras.

MÁS BIODIVERSIDAD Y UNA MEJOR RELACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL RÍO

Además de los beneficios ambientales, la restauración del Meandro del Vivillo supondrá una importante mejora sociopaisajística, facilitando el acceso de los ciudadanos a zonas de ribera actualmente inaccesibles, habilitando nuevos itinerarios peatonales entre las motas perimetrales y la lámina de agua, así como conexiones más directas con la red de caminos existente.

La ubicación estratégica del meandro favorecerá especialmente la conexión con las pedanías de La Raya, Rincón de Beniscornia y Rincón de Seca, generando nuevos espacios de encuentro, ocio y esparcimiento vinculados al río.

La presentación del proyecto municipal en foros nacionales e internacionales como 'Restauraríos' refuerza el papel de Murcia como referente en la recuperación de espacios fluviales, y pone de manifiesto el interés que despiertan las actuaciones que se están desarrollando para avanzar hacia un río más natural, accesible y conectado con la ciudadanía.