La recuperación de San Esteban avanza gracias a la colaboración entre administraciones y al compromiso con el patrimonio

Visita al yacimiento de San Esteban - CARM

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma valora la licitación de las obras de recuperación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de San Esteban como un avance histórico para la conservación del patrimonio cultural de la Región de Murcia y para la recuperación de uno de los conjuntos arqueológicos andalusíes más relevantes de Europa.

La publicación por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de la licitación de las obras, con una inversión de 33.022.790,75 euros, y un plazo de ejecución de 38 meses, culmina años de trabajo técnico, coordinación institucional y compromiso presupuestario entre las tres administraciones implicadas.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, destacó que "San Esteban es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones permite sacar adelante grandes proyectos estratégicos para la Región de Murcia. Estamos ante una actuación histórica que garantizará la protección de un patrimonio único y permitirá que los ciudadanos puedan disfrutar de uno de los espacios arqueológicos más importantes de nuestro país".

La Comunidad Autónoma aporta más de 8 millones de euros al proyecto, el 25 por ciento de la financiación total, reafirmando así su compromiso con la recuperación de este enclave excepcional. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana financia el 50 por ciento de la actuación, mientras que el Ayuntamiento de Murcia asume el 25 por ciento restante.

La consejera subrayó que "el Gobierno regional ha mantenido desde el primer momento una implicación constante en este proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como económico, trabajando de forma coordinada con el Ayuntamiento de Murcia y el Ministerio para hacer posible que San Esteban sea una realidad".

Paralelamente a la tramitación de las obras, continúan avanzando los trabajos arqueológicos previos coordinados por la Dirección General de Patrimonio Cultural. Actualmente se ha superado el ecuador de los sondeos y actuaciones programadas, con más del 50 por ciento de las prospecciones previstas ya ejecutadas.

Las investigaciones desarrolladas en los últimos meses están permitiendo ampliar el conocimiento científico sobre el arrabal andalusí de la Arrixaca, documentando nuevas estructuras domésticas, sistemas hidráulicos y otros elementos de gran interés histórico que refuerzan el extraordinario valor patrimonial del yacimiento.

Para Carmen Conesa, "San Esteban no solo representa la recuperación de un espacio arqueológico excepcional, sino también una oportunidad para seguir profundizando en el conocimiento de nuestras raíces y proyectar la riqueza patrimonial de la Región de Murcia hacia el futuro".

La actuación permitirá compatibilizar la conservación y puesta en valor de los restos arqueológicos con la creación de nuevos espacios públicos para el disfrute de murcianos y visitantes, consolidando a San Esteban como un referente nacional e internacional en materia de gestión del patrimonio cultural.