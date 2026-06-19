La recuperación de San Esteban, "un ejemplo de coordinación entre Administraciones"

San Esteban se convierte uno de los enclaves arqueológicos más relevantes para el conocimiento de la Murcia andalusí y del urbanismo medieval europeo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia celebra la licitación de las obras de recuperación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de San Esteban, "un hito histórico para la ciudad que permitirá hacer realidad uno de los proyectos patrimoniales más ambiciosos y esperados de las últimas décadas".

Así lo declaraba la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, en sus redes sociales, que apuntaba, "Este es el claro ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones da sus frutos. Los sondeos arqueológicos avanzan según lo previsto para dar paso, una vez finalicen, a los trabajos del proyecto que devolverá la vida al Yacimiento Arqueológico de San Esteban".

En fechas recientes, el Ayuntamiento de Murcia trasladó al Ministerio la conformidad técnica sobre los pliegos del proyecto, certificando su adecuación para proceder a la licitación. Un trabajo conjunto entre el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento "que demuestra que cuando existe colaboración institucional, los grandes proyectos avanzan y se convierten en realidad".

Tras esto, la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura ha licitado las obras para la recuperación del arrabal andalusí de la Arrixaca y la construcción del jardín de San Esteban por un importe de 33.022.790,75 euros (IVA incluido), con un plazo estimado de ejecución de 38 meses y previsión de finalización en 2029.

"La publicación de esta licitación supone un antes y un después para Murcia. Tras años de trabajo, planificación y coordinación institucional, la recuperación de San Esteban es ya una realidad tangible que permitirá cerrar definitivamente una herida abierta en pleno centro de la ciudad y devolver a los murcianos un espacio único por su valor histórico, cultural y patrimonial", destacan desde el consistorio.

El ex alcalde de Murcia, José Ballesta, impulsó desde el inicio una hoja de ruta para culminar este proyecto estratégico para la ciudad. Hoy, ese compromiso da un paso decisivo con la salida a licitación de unas obras que permitirán recuperar uno de los conjuntos arqueológicos andalusíes más relevantes de Europa.

El Consistorio ha movilizado además los 8,5 millones de euros correspondientes a la aportación municipal, garantizando así el cumplimiento de los compromisos adquiridos para hacer posible la ejecución integral de este proyecto. La financiación será asumida en un 50 por ciento por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, mientras que el Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno regional aportarán respectivamente el 25 por ciento.

UN ENCLAVE RELEVANTE PARA CONOCER LA MURCIA ANDALUSÍ

San Esteban continúa consolidándose como uno de los enclaves arqueológicos más relevantes para el conocimiento de la Murcia andalusí y del urbanismo medieval europeo. Las investigaciones desarrolladas en los últimos meses han permitido documentar nuevas estructuras residenciales, sistemas hidráulicos y elementos de enorme interés científico que refuerzan la singularidad de este yacimiento.

De hecho, actualmente el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma han superado el ecuador de la ejecución de los sondeos proyectados y trabajos previos a la licitación que se están llevando a cabo, con más del 50 por ciento de las prospecciones arqueológicas realizadas en el yacimiento en su primera fase.

"Este gran proyecto estratégico permitirá compatibilizar la conservación y protección del patrimonio arqueológico con la creación de nuevos espacios públicos para el disfrute de murcianos y visitantes", concluyen fuentes municipales.