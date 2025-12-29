La recuperación de San Esteban y el nuevo modelo de movilidad de Murcia, los dos deseos cumplidos de Ballesta en 2025

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al Equipo de Gobierno y los medios de comunicación en la Cárcel Vieja - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Recuperar el arrabal de San Esteban y la puesta en marcha del nuevo modelo de transporte del municipio de Murcia eran las "dos espinas en el corazón" que el alcalde de Murcia, José Ballesta, tenía clavadas desde el pasado 2024, según ha explicado durante una rueda de prensa en la que ha hecho balance del año que termina.

El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el convenio que firmarán las tres administraciones--solo queda la firma del Gobierno central--para la recuperación y la devolución del espacio público del jardín de San Esteban.

"Ha habido multitud de vericuetos administrativos y burocráticos pero la voluntad, la lealtad institucional y el interés general han hecho que esto sea posible", ha celebrado el alcalde, que ha explicado que la fase previa de sondeos arqueológicos para elegir donde se va a apoyar el jardín sobrevolado sobre los restos está ya iniciada.

PLAN DE MOVILIDAD

Por otra parte, Ballesta ha explicado que el tranvibús ha recibido ya a casi 100.000 viajeros en sus 20 días de funcionamiento y está a la espera de superar su "prueba de fuego" cuando se retome el curso tras las vacaciones de Navidad.

Asimismo, ha indicado que ha concluido la primera fase del estudio informativo del proyecto de ampliación del tranvía hasta la estación de El Carmen y que se avanza en la segunda y última. El objetivo es que en 2026 se pueda firmar el convenio entre las tres administraciones para asegurar los 60 millones que costará.

En el anteproyecto, ha explicado Ballesta, se va a incluir la ampliación a El Palmar y La Arrixaca.

Así, también se trabaja en el proyecto de ejecución de la estación subterránea de autobuses intermodal del Carmen cuya financiación asume Murcia Alta Velocidad y a la que el consistorio murciano aporta el 8%. "Va a estar pendiente de la conclusión de la estación", ha indicado el alcalde, que ha apuntado que también "hay que liberar los espacios ocupados por las vías".

En cuanto a la urbanización de la zona el concejal de Urbanismo, Huerta, y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha explicado que se espera que la fase 0 concluya en 2026, ya que tiene un plazo de 11 meses y está adjudicada. Lo que ha explicado que "es complicado" es la construcción de la plaza central, el lugar que ocupará la estación de autobuses y el aparcamiento. Esperan, eso sí, avanzar en el tramo de Nonduermas.

MURCIA 1200

La celebración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia ha dejado este año más de mil actos que han tenido el objetivo de "remover la conciencia colectiva de orgullo, de pertenencia a una tierra con una brillante historia". "Ha sido mucho tiempo de dudas, de complejos sobre la historia de Murcia y los personajes que han construido esta sociedad", ha reivindicado.

Ballesta ha explicado que con la conmemoración de esta fecha se ha querido "huir de lo efímero" por eso el consistorio se ha centrado en la recuperación del patrimonio histórico del municipio. Entre los proyectos ha destacado la Cárcel Vieja, San Esteban, el HUB del Cuartel de Artillería, la rehabilitación del Mercado de Verónicas y de tramos de la muralla, Madina Mursiya, así como los baños árabes de la calle San Antonio y la restauración de la urna con los restos de Alfonso X.

La Ermita del Salitre, las Escuelas Nuevas de El Palmar, la Torre Falcón y el Casino de Espinardo, así como el molino Armero y la alberca medieval de Cabezo de Torres o las fortalezas del Rey Lobo que empiezan su segunda fase en la que se recuperará el recinto superior, el patio del crucero, los torreones y las murallas de la parte alta del edificio de recreo de Ibn Mardanis, son otros de los proyectos para el nuevo año. Entre estas recuperaciones también se encuentra la del patrimonio industrial con la renovación de la fábrica de La Innovadora, la chimenea de Algezares, la fábrica de harinas de La Constancia y el casino de Torreagüera.

MURCIA RÍO

El alcalde también ha valorado el desarrollo de Murcia Río, donde se ha comenzado la recuperación del tramo no urbano del Segura, a su paso por las pedanías. Así, también se ha referido a la licitación del Jardín Metropolitano Oeste en el margen derecho del río.

Por otra parte, se están recuperando paisajística y ambientalmente los antiguos meandros del río, como el del Vivillo. En total, están en obras 22.050 metros cuadrados ha apuntado.

Cuando concluyan y se unan el sendero verde del riacho de la Morda, de 1,5 kilómetros, la segunda fase de senda verde de la costera Sur, los bulevares de los espacios ganados a la vía del tren y el Centro de Interpretación de la Contraparada, se contará con 27 kilómetros de sendas verdes para poder cruzar Murcia del este al oeste.

CÁRCEL VIEJA

La segunda fase de la Cárcel Vieja se inaugurará en primavera, según ha anunciado el alcalde y contará con exposiciones monográficas de artistas internacionales consagrados. Además, ha destacado la consolidación de ciclos como Murcia Barroca, o espacios como el Cuartel de Artillería o el Palacio Almudí.

En otras materias, ha destacado las 953.776 pernoctaciones que han alcanzado los hoteles de la ciudad, el plan de dinamización del suelo municipal que sacará al mercado 2.000 viviendas en alquiler y precio asequible; el desarrollo de la Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz y la Ciudad del Deporte; o la adjudicación del nuevo centro integral de Seguridad de el Palmar.

El alcalde ha señalado la "buena salud" de la que goza la economía municipal, con una deuda por debajo de los 25 millones de euros "cumpliendo la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto".

Asimismo, ha explicado que el Plan General de Ordenación Urbana presentará un comité técnico con expertos mundiales "con fórmulas de éxito de otros lugares que queremos que se adapten a las característica del municipio".