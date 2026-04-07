La Red de Bibliotecas de Cartagena presenta la 26 edición de 'Abrirlibro' con más de veinte actividades

Presentación de la programación de 'Abrirlibro 2026' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena ha presentado la programación de 'Abrirlibro 2026', que ofrecerá más de una veintena de propuestas culturales entre el 13 y el 27 de abril, según ha informado el Ayuntamiento.

La programación, diseñada para conmemorar el Día del Libro, incluye encuentros con autores, experiencias de lectura colectiva y actividades de participación social en diversos espacios de la ciudad.

El programa contempla el encuentro del escritor Pedro Simón con los 47 clubes de lectura del municipio el próximo 27 de abril en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), donde dialogará sobre su obra 'Los siguientes'.

Asimismo, el 24 de abril, la escritora Almudena Sánchez presentará su poemario 'Gramática de mi madre' en la biblioteca Josefina Soria, en un acto que contará con la intervención de Poetry Slam Cartagena.

Entre las novedades de esta edición destaca la 'Biblioteca Humana' (21 de abril), una iniciativa donde voluntarios narran sus historias personales para fomentar el diálogo.

Además, el 18 de abril se celebrará un 'Pícnic literario' en la plaza anexa al centro cultural Ramón Alonso Luzzy, coincidiendo con el XX aniversario de La Botica del Libro.

La agenda se completa con una lectura encadenada de textos de Federico García Lorca y Miguel Hernández el 23 de abril, el XIV Encuentro Literario de Autores en Cartagena (ELACT) en el Museo del Teatro Romano y la representación teatral de 'La Celestina' a cargo de Arena Teatro.

Los interesados en las actividades que requieren reserva previa podrán inscribirse a partir de este miércoles, 8 de abril, a las 9.00 horas, a través de la web oficial de las bibliotecas municipales.