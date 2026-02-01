Refuerzan la protección del águila real en Sierra Espuña con el control de accesos

Prohibición del paso en una de las zonas del Parque Regional de Sierra Espuña. - CARM

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha aprobado una resolución para el control de accesos y la evaluación de molestias al águila real (Aquila chrysaetos) en los parajes de Cuevas Luengas y la Solana del Pedro López, dentro del Parque Regional de Sierra Espuña.

La restricción se aplicará hasta el próximo 30 de junio. La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó que "Sierra Espuña es un espacio natural muy querido y muy visitado, y precisamente por eso necesitamos la colaboración de todos para que el disfrute de la naturaleza sea compatible con la conservación".

En este sentido, recordó que el objetivo es "evitar molestias en zonas especialmente sensibles durante los meses clave para la reproducción del águila real, una especie de interés especial en la Región de Murcia".

La experiencia acumulada en los últimos años evidencia que el incremento de la frecuentación humana, asociado al auge de actividades deportivas y recreativas, puede influir en el éxito reproductor de algunas parejas.

En Cuevas Luengas, donde desde 2012 se vienen adoptando medidas de cierre temporal, la proximidad de caminos y sendas a las plataformas de nidificación hace recomendable mantener estas actuaciones. En el entorno de Pedro López, el aumento del tránsito se ha acentuado tras la recuperación de un sendero que discurre muy cerca de los nidos.

La resolución contempla, en primer lugar, la prohibición temporal de paso a la zona de nidificación en Cuevas Luengas, en el monte público 'Sierra Espuña de Alhama', con la inhabilitación de aproximadamente 5 kilómetros de senderos.

La restricción se señalizará sobre el terreno mediante carteles y, en su caso, vallado en los puntos de acceso, informando además de itinerarios alternativos para recorrer el entorno, como la Senda del Agua, que discurre por la Umbría del Barranco de Espuña.

En segundo lugar, se establece el cierre temporal del tramo de 2,4 kilómetros que atraviesa la Solana del Pedro López, desde Cuevas de la Plata hasta superar los cantiles de nidificación. Este cierre se indicará con señalización específica en el punto de acceso y no afecta al uso de la pista forestal la Carrasca-El Pinillo-Malvariche ni al sendero PR-MU-63 (Sendero del Pedro López), integrado en la Red de Senderos Naturales de la Región de Murcia.

AUMENTA LA FRECUENCIA DE ITINERARIOS DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES

Además, la Consejería intensifica el seguimiento de la reproducción del águila real y de la actividad humana en ambos parajes, a la vez que aumenta la frecuencia de los itinerarios de los Agentes Medioambientales u otras medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento y la eficacia de la actuación.

María Cruz Ferreira insistió en que "la señalización y la información son parte esencial de estas medidas: no se trata solo de restringir, sino de explicar por qué se hace, durante cuánto tiempo y qué alternativas existen".

La Dirección General del Patrimonio Natural y Acción Climática pondrá a disposición de los ciudadanos información justificativa y de rutas alternativas a través del Programa de Información y Atención al Visitante del Parque Regional y mediante comunicaciones a ayuntamientos, entidades deportivas y colectivos vinculados al uso público del espacio, con el fin de sumar implicación y corresponsabilidad.

Desde la Consejería de Medio Ambiente se recuerda que respetar la señalización y las restricciones temporales contribuye directamente a mantener el equilibrio entre conservación y disfrute, protegiendo la biodiversidad que hace de Sierra Espuña uno de los espacios naturales de referencia en la Región.