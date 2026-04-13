La Región acoge la II Cumbre Nacional del desafío educativo 'Detectives Climáticos', impulsado por la ESA

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, se dirige a los participantes en la pasada edición de la I Cumbre Nacional del desafío educativo ‘Detectives Climáticos’ - CARM

MURCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acogerá los próximos 16 y 17 de abril de la II Cumbre Nacional del desafío educativo 'Detectives Climáticos', una iniciativa promovida por la Agencia Espacial Europea (ESA) que reúne a estudiantes de diferentes comunidades autónomas para analizar problemas relacionados con el clima y plantear soluciones basadas en datos científicos.

El encuentro, que se celebra por segundo año consecutivo en la Región, reunirá a diez equipos procedentes de distintos puntos de España que representan a ocho comunidades autónomas, según ha informado la Comunidad.

La Región de Murcia una de las dos que está representada por dos equipos, con los proyectos 'Detectives climáticos en la bahía de Portmán' y 'Volver al azul', este último sobre el Mar Menor.

Durante dos jornadas, los estudiantes presentarán los proyectos desarrollados a lo largo del curso, en los que han investigado retos medioambientales de su entorno utilizando información científica, en muchos casos obtenida a partir de los satélites 'Sentinel' del programa europeo de observación de la Tierra.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado que "este tipo de iniciativas permiten acercar la ciencia y la investigación espacial a los más jóvenes y despertar vocaciones científicas a través de retos vinculados con la protección del medio ambiente".

En este sentido, ha subrayado que "la participación de estudiantes de toda España demuestra el interés creciente por abordar los desafíos climáticos desde el conocimiento y la innovación".

La organización del evento nacional corresponde al nodo regional de ESERO (European Space Education Resource Office), gestionado en la Región de Murcia por la Fundación Séneca, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

Este programa educativo de la Agencia Espacial Europea tiene como objetivo fomentar la enseñanza de disciplinas científicas y tecnológicas utilizando el espacio como contexto educativo. Estos proyectos educativos se coordinan en España desde el Parque de las Ciencias de Granada.

Durante el desarrollo del desafío, los equipos participantes identifican un problema ambiental relacionado con el clima en su entorno cercano, lo analizan utilizando herramientas científicas y elaboran una propuesta de solución.

En la modalidad más avanzada del programa, los estudiantes utilizan datos procedentes de satélites o realizan mediciones directas sobre el terreno, integrando posteriormente los resultados en un póster científico en el que presentan sus conclusiones.

Vázquez ha señalado que "programas como 'Detectives Climáticos' demuestran el enorme potencial educativo de combinar ciencia, tecnología y conciencia ambiental, además de fomentar el trabajo en equipo y el pensamiento crítico entre los estudiantes".

Asimismo, ha añadido que "para la Región de Murcia es una oportunidad poder acoger encuentros de ámbito nacional que ponen en valor el talento joven y la colaboración entre instituciones científicas y educativas".

VISITA AL PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE

La jornada del 16 de abril incluirá una visita de los participantes al Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, donde conocerán el Centro de Interpretación del espacio natural protegido.

La actividad permitirá a los estudiantes acercarse a uno de los enclaves de mayor valor ambiental de la Región y observar sobre el terreno algunos de los retos relacionados con la conservación del medio natural.

El acto central tendrá lugar en la mañana del 17 de abril, cuando los equipos presentarán y defenderán sus proyectos ante un jurado especializado que evaluará aspectos como la claridad de la exposición, la originalidad de la propuesta y la calidad científica del trabajo.

Tras la deliberación, se anunciará el equipo ganador, que será el encargado de representar a España en la Cumbre Europea del desafío 'Detectives Climáticos', prevista para el mes de mayo en el Centro de Observación de la Tierra de la ESA (ESRIN), en Frascati (Italia).

El consejero ha resaltado que "la colaboración entre instituciones científicas, educativas y administraciones públicas es fundamental para acercar la ciencia a las nuevas generaciones y fomentar una cultura científica que contribuya a afrontar los grandes retos ambientales del futuro".