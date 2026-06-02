La Región alcanza máximos históricos de turismo internacional y gasto turístico en el primer cuatrimestre del año

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MURCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha cerrado el primer cuatrimestre de 2026 con los mejores registros de su historia en la llegada de turistas extranjeros y en gasto turístico.

Según los datos de la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y abril han visitado la Región 331.630 turistas internacionales, lo que supone un incremento del 3,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, y constituye el mejor dato de la serie histórica para los cuatro primeros meses del año.

Paralelamente, el gasto realizado por estos visitantes ha alcanzado los 472,4 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 16,5 por ciento, muy por encima de la media nacional, que aumentó un 6,7 por ciento, según la encuesta Egatur del INE.

Estos resultados reflejan no solo un aumento del volumen de turistas, sino también una mejora de su aportación económica al destino. Así, el gasto medio diario se situó en 116,73 euros, un 10,4 por ciento más que en 2025 (+3,9 por ciento en España), mientras que el gasto medio por viaje alcanzó los 1.424,55 euros, un 12,9 por ciento más que el año anterior (+3,2 por ciento en España).

Además, la Región ha vuelto a destacar por la elevada duración de las estancias. Entre enero y abril ha sido la comunidad autónoma en la que los turistas internacionales permanecieron más tiempo, con una media de 12,20 días, frente a los 7,33 días registrados en el conjunto de España.

El transporte aéreo ha sido la principal vía de acceso de los turistas internacionales a la Región. Durante el primer cuatrimestre, han llegado por avión 260.017 viajeros, lo que representa el 78,4 por ciento del total y supone un incremento del 12,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Por países de origen, el Reino Unido se se ha mantenido como principal mercado internacional para la Región de Murcia, con 95.952 turistas y una cuota del 28,9 por ciento del total.

Le siguieron Francia, con 46.685 turistas (y una cuota del 14,1 por ciento); los países nórdicos, con 26.114 visitantes; Países Bajos, con 24.114 turistas; y Alemania, con 23.747 visitantes. Completan los principales mercados emisores Bélgica, con 22.466 turistas, e Irlanda, con 19.828 visitantes.

MEJORES DATOS DE LA HISTORIA

Los resultados del primer cuatrimestre se han visto impulsados por un mes de abril especialmente positivo, que ha registrado máximos históricos tanto en llegadas como en gasto turístico.

La Región ha recibido en abril 126.340 turistas internacionales, un 4,8 por ciento más que en el mismo mes de 2025, lo que supone 5.804 visitantes adicionales y el mejor registro histórico para este mes.

Asimismo, el gasto total realizado por los turistas extranjeros ha alcanzado los 169,8 millones de euros, un 24,6 por ciento más que un año antes y más de tres veces por encima del crecimiento registrado en el conjunto del país (+7,4 por ciento).

El gasto medio diario ha ascendido a 125,3 euros por persona, un 18,8 por ciento más, mientras que el gasto medio por viaje se ha situado en 1.344,3 euros, con un incremento interanual del 18,9 por ciento.

La estancia media ha alcanzado los 10,73 días, la más elevada de todas las comunidades autónomas, reforzando la capacidad de la Región para atraer visitantes de larga duración y generar un mayor impacto económico sobre el territorio.