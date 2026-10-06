La Región aporta el 42% del crecimiento de las exportaciones hortofrutícolas españolas hasta julio

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió hoy a la primera jornada de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas ‘Fruit Attraction 2026’.- CARM

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia lidera el crecimiento de las exportaciones de frutas y hortalizas en España en lo que va de año. Entre enero y julio de 2026, las ventas al exterior de frutas y hortalizas frescas de la Región alcanzaron la cifra récord de 2.689 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo de 2025.

El incremento registrado por la Región triplica la media nacional y supone 244 millones de euros más que en los siete primeros meses del año anterior. De hecho, la Región aporta por sí sola el 42% de todo el crecimiento de las exportaciones hortofrutícolas españolas durante este periodo, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha destacado estas cifras durante su asistencia este martes a la primera jornada de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas 'Fruit Attraction 2026', que se celebra en Madrid. López Miras ha encabezado un año más la delegación de la Región en esta cita, que cuenta en esta edición con 123 empresas participantes, la representación regional más numerosa de todo el evento.

"Son datos muy importantes, muy positivos, y que nos hablan no sólo del presente, sino del futuro del sector", ha señalado el presidente, quien ha recordado que en los últimos diez años la Región ha duplicado sus exportaciones de frutas y verduras, lo que, a su juicio, "da una idea del dinamismo y del crecimiento del sector agrícola y del sector alimentario" de la Comunidad.

🍋🥦 La #RegióndeMurcia vuelve, un año más, a la @FruitAttraction siendo líder en exportaciones de frutas y verduras.



En 2026 han crecido un 10% y generado 2.689 millones de euros.



123 empresas exhiben la fuerza y potencia de nuestro campo en la feria más importante del sector. pic.twitter.com/v8yTnIYB8a — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 6, 2026

López Miras ha destacado asimismo la evolución de las ventas al Reino Unido, donde las exportaciones regionales han crecido un 34%, hasta superar los 406 millones de euros entre enero y julio, recuperando así los niveles previos al Brexit.

El presidente regional puso también en valor la capacidad productiva y exportadora del sector y su eficiencia en el uso del agua. "Nuestros agricultores son los mejores produciendo y exportando, pero también utilizando el agua", ha afirmado, antes de señalar que "sólo con el 3% del agua que tiene España producimos el 20% de la fruta y hortaliza que exporta nuestro país".

Durante su estancia en 'Fruit Attraction', López Miras mantendrá diversos encuentros de trabajo, entre ellos una reunión con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y representantes de Andalucía y la Comunidad Valenciana para reforzar la defensa conjunta del trasvase.

Asimismo, se reunirá con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, para abordar nuevas vías de colaboración.

En relación con el escenario político nacional, López Miras ha asegurado que "se abre un periodo muy esperanzador para la Región de Murcia y para los agricultores", tanto en materia de agua como en el respaldo a un sector que considera estratégico. "Nos jugamos mucho", ha afirmado.

TERCERA COMUNIDAD MÁS EXPORTADORA

El peso del sector hortofrutícola regional se refleja también en que, pese a representar apenas el 2,2% del territorio español, la Región de Murcia genera casi uno de cada cinco euros de las exportaciones españolas del sector, con una cuota del 18,8%.

Por comunidades autónomas, la Región se mantiene como la tercera mayor exportadora de España, por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana. En el ámbito provincial, la Región de Murcia ocupa la segunda posición, sólo superada por Almería.

DIEZ AÑOS DE CRECIMIENTO

Durante los primeros siete meses de 2026, las hortalizas sumaron 1.560,8 millones de euros en ventas al exterior, encadenando diez años de crecimiento ininterrumpido desde 2016. Entre ellas destacan las brásicas, que incluyen col, coliflor y brócoli, con un incremento del 14,7%.

Por su parte, las exportaciones de fruta también registraron un comportamiento positivo, impulsadas especialmente por los cítricos, que alcanzaron los 434,3 millones de euros, un 20,5% más.

También ha destacado la evolución del melón y la sandía, con 235 millones de euros en ventas y un crecimiento del 16,8% , y de la uva de mesa, cuyas exportaciones alcanzaron los 65,1 millones de euros, un 24,3% más que en el mismo periodo del año anterior.