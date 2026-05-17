La Región avanza en el proyecto europeo Greenhealth, que integra naturaleza y salud en las políticas públicas

Encuentro internacional celebrado en la ciudad alemana de Regensburg. - CARM

MURCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, continúa trabajando en el proyecto europeo Greenhealth, una iniciativa financiada por el programa Interreg Europe que promueve la integración de los espacios naturales protegidos en las políticas públicas de conservación del Medio Ambiente y la Salud.

En el marco de este proyecto, la Región de Murcia participó en el encuentro internacional celebrado en la ciudad alemana de Regensburg el pasado mes de abril, donde se citaron representantes de distintas regiones europeas con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar en la mejora de instrumentos políticos vinculados al medio ambiente, la salud y el desarrollo regional.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, destacó que "formar parte de proyectos europeos como Greenhealth nos permite incorporar nuevas herramientas y enfoques que ayudan a mejorar nuestras políticas públicas, conectando la conservación del entorno natural con la salud y el bienestar de las personas".

Durante las jornadas de trabajo, los socios del proyecto hicieron recomendaciones basadas en buenas prácticas desarrolladas en distintos territorios europeos. Estas abordaron aspectos clave como la mejora de la accesibilidad a los espacios naturales, la inclusión social, la colaboración entre los sectores ambiental y sanitario, y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Además, el encuentro sirvió para evaluar el estado de avance del proyecto, compartir resultados entre los socios y definir las próximas líneas de actuación, con el objetivo de adaptar y mejorar los instrumentos políticos de cada región participante y garantizar un impacto duradero más allá de la ejecución del proyecto.

Ferreira subrayó que "este tipo de iniciativas refuerzan una visión transversal de las políticas públicas, en la que el cuidado de los espacios naturales no solo es una cuestión ambiental, sino también una oportunidad para avanzar en salud, cohesión social y calidad de vida".

El proyecto Greenhealth tiene como objetivo principal promover el reconocimiento de los espacios naturales protegidos como un valor clave para el bienestar humano, fomentando su uso sostenible, inclusivo y accesible, al tiempo que se impulsa su conservación.

Con su participación en esta iniciativa, la Región de Murcia continúa avanzando en la incorporación de enfoques innovadores que conectan naturaleza, salud y acción climática, en línea con las estrategias europeas de desarrollo sostenible.

LIDERAZGO REGIONAL Y DATOS DEL PROYECTO

La Región de Murcia actúa como socio líder y coordinador del proyecto Greenhealth, una iniciativa que se desarrolla desde marzo de 2023 y cuya finalización está prevista para febrero de 2027. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.745.776 euros, de los que el 80 por ciento, es decir, 1.367.736 euros, procede de financiación europea a través del programa Interreg Europe.

En lo que respecta a la participación de la Comunidad Autónoma, el presupuesto asignado asciende a 371.439 euros, de los cuales 297.151 euros están cofinanciados por fondos europeos, mientras que 74.287 euros corresponden a fondos propios de la Administración regional.

"Este papel de coordinación sitúa a la Región de Murcia en una posición destacada dentro del proyecto, impulsando el intercambio de experiencias y la mejora de políticas públicas a escala europea", destacan fuentes del Gobierno regional.