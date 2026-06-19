La Región capta 16,4 millones de fondos LIFE para proyectos de economía circular, clima, biodiversidad y energía

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, durante la inauguración de la jornada informativa sobre el programa LIFE - CARM

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha logrado captar, solo entre los años 2021 y 2025, un total de 16,4 millones de euros de fondos europeos LIFE para desarrollar proyectos de economía circular, clima, biodiversidad y energía limpia, según ha informado la Comunidad.

En concreto, la Región de Murcia ha participado en este periodo en 29 proyectos, 12 de ellos coordinados por entidades regionales, que han permitido a su vez movilizar un total de 26,5 millones de euros.

El presupuesto obtenido por la Región representa en concreto el 5,54 por ciento del retorno conseguido por España en este programa.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha expuesto estos datos durante la apertura de una jornada informativa sobre las convocatorias 2026 del programa LIFE.

La jornada, organizada por el Instituto de Fomento (Info), tiene como objetivo reforzar la participación regional en uno de los instrumentos europeos más relevantes para financiar proyectos demostrativos en materia de medio ambiente, economía circular, lucha contra el cambio climático, biodiversidad y transición energética.

Durante el acto, el titular de Empresa ha destacado que los resultados "ponen de manifiesto que hay capacidad, talento y experiencia, pero sobre todo demuestran que en la Región estamos entendiendo estos retos como una oportunidad para innovar, abrir mercado y posicionarnos en cadenas de valor europeas".

Por ámbitos, el mayor volumen corresponde a 'LIFE Environment', centrada en proyectos de economía circular, calidad ambiental y uso eficiente de los recursos, con 10,4 millones de euros captados de fondos europeos, seguido de 'LIFE Climate', dirigida a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, especialmente relevantes para territorios expuestos a fenómenos como la sequía, el aumento de temperaturas o los episodios extremos, con 3,2 millones de euros captados.

El tejido empresarial tiene un papel especialmente relevante en estos resultados. Las empresas regionales concentran 7,6 millones de euros captados que han movilizado a su vez 11,8 millones de euros de presupuesto total, la cifra más elevada por tipo de entidad.

En total, 16 empresas de la Región participan en 28 proyectos LIFE y cuatro de ellas actúan como coordinadoras. Se trata de Arada Ingeniería, Eurovértice Consultores, Green World Compounding y Voltiva Energy.

Junto a ellas, también participan administraciones públicas, universidades, centros de investigación, asociaciones y centros tecnológicos, configurando un ecosistema regional cada vez más preparado para competir en convocatorias europeas de alta exigencia.

TRANSFORMAR OPORTUNIDADES EN NUEVOS PROYECTOS EUROPEOS

La convocatoria LIFE 2026 cuenta con un presupuesto europeo de 606 millones de euros, con líneas específicas para transición energética limpia, clima, economía circular, naturaleza y biodiversidad, proyectos estratégicos y asistencia técnica.

La jornada ha abordado las oportunidades que ofrece la transición hacia energías limpias, la visibilidad estratégica de la marca LIFE Región de Murcia, experiencias con impacto en el territorio y los apoyos del Info a la innovación.

Marín ha recordado en este sentido algunos de los instrumentos que se han puesto en marcha para acompañar en su camino a quienes quieren participar en estos programas, como el servicio 'InfoSherpa', que ayuda a orientar a las empresas en la búsqueda de oportunidades europeas, o el Cheque Europa, cuya convocatoria está abierta hasta finales de año y que está pensado para facilitar asesoramiento experto y mejorar la calidad de las propuestas que se presentan a programas europeos, con ayudas que alcanzan los 12.000 euros.

"El objetivo del Gobierno regional es que cada convocatoria europea, como en el caso del programa LIFE, sea una oportunidad para ganar competitividad, abrir alianzas internacionales y situar a nuestras empresas y centros de conocimiento en proyectos que anticipan el futuro productivo", ha concluido Marín.