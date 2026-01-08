La Región cierra 2025 con el mayor incremento anual del precio de la vivienda de todas las CCAA, según Fotocasa

Archivo - Cartel de venta en un edificio - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cerró 2025 con el mayor aumento del precio de la vivienda usada en términos interanuales de todas las comunidades autónomas, según el informe 'La vivienda de segunda mano en 2025', elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En concreto, el precio se incrementó un 29,6% en la Región de Murcia en diciembre de 2025 con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 1.924 euros por metro cuadrado, sexta cifra más baja de todas las autonomías.

En España, el precio de la vivienda de segunda mano cerró el año con un incremento anual del 20,5%, hasta los 2.879 euros por metro cuadrado. Se trata de la subida más alta registrada en el Índice Inmobiliario Fotocasa en sus 20 años de análisis.

Tras la Región de Murcia, los mayores aumentos se dieron en Comunitat Valenciana (24,4%), Asturias (24%), Cantabria (22,9%), Andalucía (22,2%), Madrid (21,7%) Canarias (21,3%), Cataluña (15%), Baleares (14,6%), Galicia (13,2%), País Vasco (12,1%), Castilla y León (9,1%), La Rioja (8,9%) y Castilla-La Mancha (8,6%).

En el extremo opuesto, los incrementos más moderados se registran en Navarra (8%), Castilla-La Mancha (5,2%) y La Rioja (1,5%).

En el ranking por precio de la vivienda, Baleares encabeza la lista con 5.267 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid con 5.206 euros. Le siguen País Vasco con 3.681 euros, Canarias con 3.319 euros y Cataluña con 3.247 euros.

Por capitales de comunidades, Murcia experimentó un aumento del 18,8% respecto a diciembre de 2024, hasta los 1.957 euros por metro cuadrado, el séptimo mayor ascenso tras los anotados por Santa Cruz de Tenerife, León, Ciudad Real, Guadalajara, Segovia y Ourense.