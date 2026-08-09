La Región es la cuarta provincia más exportadora de España al continente africano

Imagen de archivo de la misión comercial a Marruecos celebrada el pasado mes de julio - CARM

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Región de Murcia a África alcanzaron los 610,86 millones de euros entre enero y mayo, un 7,58 por ciento más que durante el mismo periodo del año anterior. La Región ocupa la cuarta posición entre las provincias exportadoras españolas a ese continente, con una cuota del 6,18 por ciento sobre el total nacional.

Marruecos continúa siendo el principal destino africano de los productos murcianos, con 372,25 millones de euros, seguido de Argelia, con 101,71 millones; Egipto, con 41,07 millones; Túnez, con 15,76 millones; Ghana, con 11,96 millones; Costa de Marfil, con 9,26 millones; y Libia, con 8,27 millones.

En conjunto, 869 empresas de la Región exportan a África. Los principales productos vendidos son combustibles y lubricantes, animales vivos, grasas y aceites y productos químicos.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, subrayó que estos datos tan positivos "demuestran que las empresas de la Región tienen mucho que ofrecer en ámbitos decisivos para el desarrollo de dicho continente, como la gestión del agua, la tecnología agrícola, la alimentación, la maquinaria, las infraestructuras o el equipamiento de espacios. Nuestro objetivo es que ese conocimiento llegue allí donde existe una necesidad concreta y pueda traducirse en actividad, empleo y crecimiento empresarial".

En este sentido, en el marco del Plan de Promoción Exterior que desarrolla la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), junto con las Cámaras de Comercio, se ha intensificado durante los primeros meses del año el acompañamiento a las empresas regionales en África, con tres misiones comerciales en las que han participado 22 compañías.

En concreto, se han desarrollado misiones comerciales en Senegal y Costa de Marfil, Argelia, así como en Marruecos, tres ámbitos geográficos que responden a realidades económicas diferentes y permiten diversificar la presencia regional en el continente.

La misión a Senegal y Costa de Marfil estuvo dirigida a empresas interesadas en ampliar su actividad en África occidental; la acción en Argelia permitió retomar y consolidar contactos en un mercado que ha recuperado dinamismo; y la misión a Marruecos se centró en el sector del hábitat y la actividad Contract, vinculada al equipamiento integral de hoteles, viviendas, espacios comerciales y edificios públicos.

Marín señaló que África "no es un único mercado y no puede abordarse con una única fórmula. El norte del continente exige cercanía, continuidad y relaciones comerciales consolidadas, mientras que África occidental requiere un trabajo paciente para localizar socios, comprender los canales de distribución y generar confianza".

DEL MAGREB A ÁFRICA OCCIDENTAL

El Informe Estratégico de Mercados Prioritarios, elaborado por la Unidad de Vigilancia de Mercados del Info, diferencia la estrategia que debe aplicarse en los mercados del norte de África de la orientada al África subsahariana.

Para Marruecos recomienda analizar los sectores y productos que han perdido cuota y reposicionar la oferta murciana hacia actividades de mayor valor añadido, como la tecnología alimentaria, la ingeniería del agua, el hábitat y los servicios técnicos.

El documento considera que las misiones comerciales con agendas empresariales siguen siendo una de las herramientas más eficaces en este mercado relacional. En África subsahariana, las oportunidades se concentran en infraestructuras, agua y saneamiento, energía, seguridad alimentaria, salud, telecomunicaciones y construcción.

El informe señala como mercados prioritarios Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Nigeria, Angola y Mozambique, y recomienda combinar las misiones empresariales con la participación en licitaciones de organismos multilaterales.