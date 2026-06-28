La Región estrena las nuevas conexiones con Lille y Venecia, que estarán activas hasta el 6 de septiembre

Las nuevas conexiones del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia con las ciudades de Lille (Francia) y Venecia (Italia) han empezado a operar hoy domingo - CARM

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas conexiones del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia con las ciudades de Lille (Francia) y Venecia (Italia) han empezado a operar hoy domingo y estarán activas durante toda la temporada de verano, hasta el 6 de septiembre.

Los billetes ya están disponibles a través de la página web de Volotea, con tarifas desde 24 euros por trayecto para la ruta de Venecia y desde 29 euros para Lille. Ambas rutas, gestionadas por Volotea, cuentan con dos frecuencias semanales.

La conexión con Lille, ciudad situada en el norte de Francia, opera los jueves y los domingos, lo que refuerza la presencia de la Región en el mercado francés y complementa la ruta que la aerolínea ya mantiene entre el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y Marsella.

Los vuelos a Venecia se realizarán los miércoles y domingos. Esta ruta será la primera entre el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia e Italia, abriendo nuevas oportunidades tanto para la captación de visitantes como para la movilidad de los viajeros que salgan de la Región.

El director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, recordó que, con estas incorporaciones, la Región contará con conexión directa con siete países y 20 aeropuertos europeos, lo que contribuirá a reforzar el dinamismo del sector turístico.

Según datos de Aena, la evolución del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia continúa mostrando una tendencia positiva. Así, en los cinco primeros meses de 2026, registró 335.465 pasajeros, entre llegadas y salidas, lo que supone un incremento del 14,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Los pasajeros nacionales aumentaron un 29,6 por ciento, hasta los 43.064, y los internacionales un 11,7 por ciento, hasta los 392.401. Las operaciones alcanzaron las 2.995 en el acumulado, lo que supone un incremento del 18 por ciento respecto al periodo enero-mayo de 2025, impulsado por el aumento del 22,4 por ciento en los vuelos nacionales y del 16,1 por ciento en los internacionales.