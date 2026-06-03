La Región genera 193 órganos y tejidos para trasplantes en lo que va de año, 10 más que el año anterior

La consejera de Salud, Isabel Ayala, mantuvo un encuentro con el Coordinador Regional de Trasplantes, Ricardo Robles con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos - CARM

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia sigue aumentando su volumen de donantes de órganos y se sitúa nuevamente en altas cifras de trasplantes: en los primeros cinco meses de este año, la Comunidad ha generado 193 órganos y tejidos para trasplante, 10 más que en el año anterior, provenientes de 39 donantes de órganos, lo que ha permitido realizar 84 trasplantes de órganos sólidos (8 más que en el mismo periodo de 2025). De ellos, 34 son trasplantes hepáticos, 9 más que en 2025 y 41 trasplantes renales (44 en el mismo periodo de 2025).

Además, en trasplante renal de donante vivo se han realizado 3 procedimientos frente a 1 en 2025, además de 8 trasplantes cardíacos (6 en 2025) y un trasplante de páncreas-riñón (misma cifra que el año pasado).

Hoy, 3 de junio, se celebra el día Nacional del Donante de Órganos, en homenaje a todas las familias que generosamente donaron, tras su fallecimiento, los órganos de un ser querido para que dieran vida a otras personas enfermas, han informado desde el Ejecutivo regional.

Con este motivo, la consejera de Salud, Isabel Ayala, ha mantenido un encuentro con el coordinador regional de Trasplantes, Ricardo Robles, y ha señalado que "esta generosidad ha dado vida en la Región a más de 7.000 pacientes trasplantados desde 1985, año de inicio del programa regional de donación y trasplante de órganos en la Región de Murcia".

Los 7.158 pacientes se distribuyen en 2.195 trasplantes renales, 1.804 trasplantes hepáticos, 2.910 de médula ósea -1.556 en el hospital Morales Meseguer y 1.354 en la Arrixaca- y 249 trasplantes cardíacos.

En la Región de Murcia la actividad de donación de órganos en 2025 fue de 62,7 donantes por millón de habitantes, 11 puntos más que la media nacional, que se sitúa en 51,9.

Ayala ha resaltado que "en los tres últimos años se han superado numerosos registros de donación y trasplantes, como haber obtenido el mayor número total de donantes en la Comunidad", con más de 100 donantes (en 2025 fueron 104: 99 de personas fallecidas y 5 de donante vivo renal) o el mayor número total nacional de donantes en la Arrixaca, ya que en 2025 se obtuvieron 70 donantes, 4 donantes más que el Hospital 12 de octubre de Madrid.

También se ha conseguido el mayor registro de donantes en el hospital Rafael Méndez de Lorca, en el Morales Meseguer y el Reina Sofía, así como el mayor número de trasplantes en la Comunidad en 2024, con 525.

Asimismo, se ha logrado el registro más numeroso de trasplantes renales, al pasar de 100 trasplantes al año en los últimos tres años y el mayor número de trasplantes cardíacos en la Arrixaca en 2024 (18 trasplantes).

CAMPAÑAS DE MÉDULA ÓSEA

En el caso de donación de médula ósea, la Región de Murcia es la quinta comunidad de España, con más de 28.000 donantes.

Destacan en este ámbito las recientes campañas organizadas por la Coordinación Regional de Trasplantes como el Match Tour nacional de 2023, en el que participaron 25 comunidades y la Región obtuvo el mayor número de donantes de médula ósea, con 1.059 donantes.

En el Match Tour de 2025, coincidiendo con la primera celebración del Día Regional del Donante de la Región de Murcia, se obtuvieron 900 donantes de médula ósea en un solo día. En 2026 se han conseguido 2.171 donantes de médula ósea en esta jornada, lo que constituye un máximo registro nacional.

RECONOCIMIENTO A LAS FAMILIAS DONANTES

La acción conjunta de todas las familias donantes ha posibilitado que el pasado año España esté a la cabeza del mundo, ligeramente por encima de EE.UU. y muy por delante de todos los países de la Unión Europea en donaciones de órganos por millón de habitantes. España también lidera a nivel mundial la actividad de trasplantes de órganos y tejidos.

La Coordinación de Trasplantes remarca las excelentes tasas de negativas familiares, situadas en el 10.2 por cien, muy por debajo de la media nacional que en 2025 fue del 22 por ciento.

También la hace extensiva a los profesionales sanitarios implicados en la coordinación y en los diferentes programas de donación y trasplantes de la Región y a las asociaciones de enfermos que han contribuido a sensibilizar a la población para consentir la donación, así como a los medios de comunicación y a las autoridades sanitarias por su apoyo.