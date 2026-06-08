La Región impulsa la Comisión Tri-E para coordinar la preparación ante los eclipses solares de 2026, 2027 y 2028

Reunión de constitución de la Comisión Interdepartamental Tri-E que preside el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño - CARM

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia avanza en los trabajos de preparación del trío de eclipses 2026-2027-2028 con la constitución de la Comisión Interdepartamental Tri-E, órgano encargado de coordinar las actuaciones de las distintas administraciones e instituciones implicadas ante este acontecimiento astronómico excepcional, según ha informado la Comunidad.

La comisión, presidida por el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, nace con el objetivo de impulsar la cooperación entre administraciones, coordinar la planificación de los distintos departamentos regionales implicados y garantizar una adecuada información a la ciudadanía sobre los eclipses solares que tendrán lugar en agosto de 2026, agosto de 2027 y enero de 2028.

En la reunión constitutiva, celebrada este lunes, han participado representantes de distintas consejerías y direcciones generales de la Comunidad Autónoma, así como de ayuntamientos de la Región, universidades, entidades científicas, colegios profesionales y también representantes del sector turístico.

Ortuño ha destacado que "nos encontramos ante un acontecimiento extraordinario que trasciende el ámbito puramente astronómico y que requiere una preparación anticipada para aprovechar todas las oportunidades que puede generar para la Región de Murcia".

España será el único país del mundo desde el que podrán observarse los tres eclipses solares que forman parte de este ciclo. Los dos primeros, el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027, serán eclipses totales, mientras que el tercero será un eclipse anular que tendrá lugar el 26 de enero de 2028 y que será visible prácticamente al cien por cien desde la Región de Murcia.

La Comisión Tri-E trabajará en ámbitos tan diversos como la investigación y la divulgación científica, la promoción turística, la movilidad, la gestión de los espacios de observación, la protección medioambiental, la seguridad ciudadana y la prevención sanitaria.

Entre las prioridades abordadas durante la reunión figura la necesidad de planificar con suficiente antelación las medidas de seguridad asociadas a una posible afluencia masiva de visitantes, especialmente en el eclipse de agosto de 2026, que coincidirá con una época de elevado riesgo de incendios forestales.

Asimismo, se ha subrayado el papel fundamental de los ayuntamientos en la identificación y gestión de posibles puntos de observación, la organización de accesos y servicios, y la adopción de medidas preventivas que permitan compatibilizar el disfrute del fenómeno con la protección de las personas y del entorno natural.

La comisión también impulsará actuaciones de sensibilización y divulgación dirigidas a la ciudadanía, incluyendo recomendaciones sobre la observación segura de los eclipses mediante el uso de gafas homologadas y otros dispositivos adecuados para evitar riesgos para la salud visual.

Durante el encuentro, también se puso de manifiesto la importancia de mantener una estrecha coordinación entre todas las administraciones e instituciones implicadas, así como de fomentar la colaboración con universidades, centros de investigación, organizaciones profesionales y agentes socioeconómicos.

Desde el Gobierno regional se considera que el trío de eclipses "constituye una oportunidad única para proyectar la imagen de la Región de Murcia a nivel nacional e internacional, favorecer la divulgación científica y generar actividad económica vinculada al turismo y a los eventos asociados a estos fenómenos astronómicos", ha añadido Ortuño.

La Comisión Tri-E continuará desarrollando sus trabajos durante los próximos meses mediante reuniones periódicas y grupos de coordinación específicos, con el objetivo de garantizar que la Región de Murcia afronte este acontecimiento con las máximas garantías de seguridad y aprovechando plenamente su potencial científico, educativo, cultural y turístico.