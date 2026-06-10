La Región incorpora un sistema integral de protección para anticiparse a los episodios de contaminación atmosférica

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, y la jefa de servicio de Planificación y Calidad Ambiental, Isabel Costa - CARM

MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor trabaja en la elaboración de un Plan de Acción a Corto Plazo por Episodios de Contaminación Atmosférica, un instrumento que permitirá actuar de forma anticipada, coordinada y proporcionada ante posibles situaciones de contaminación.

El documento, que inicia este miércoles su periodo de información pública, "establece por primera vez un sistema único de actuación para toda la Región de Murcia y adapta la respuesta autonómica a las nuevas exigencias de las normativas europea y estatal en materia de calidad del aire", ha explicado el consejero, Juan María Vázquez, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Así, el responsable de Medio Ambiente ha apuntado que el principal valor es la anticipación, "porque la mejor forma de proteger a la población es anticiparse a los problemas. Este Plan convierte la información ambiental en capacidad de respuesta y dota a la Región de una herramienta moderna, coordinada y alineada con los nuevos estándares europeos".

El nuevo Plan incorpora 48 medidas distribuidas en 13 ámbitos de actuación, que abarcan la información preventiva y la coordinación institucional, la movilidad, el transporte, la actividad industrial, la agricultura, las emergencias, la actividad portuaria, la construcción y las actividades recreativas al aire libre.

Juan María Vázquez ha destacado el "amplio espectro" que se implicaría en la aplicación de las medidas, y ha puesto como ejemplo las que afectan al transporte, como la regulación extraordinaria de las zonas de carga y descarga, por parte de los ayuntamientos; la activación de paneles informativos en carreteras, a cargo de la Consejería de Infraestructuras y el Ministerio; o el refuerzo de las líneas y frecuencias de transporte público por parte de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos.

"Hay medidas que incluso se aplicarían a través de la Autoridad Portuaria, como la reducción de las operaciones de carga de graneles; o que impacten en nuestro campo, como la suspensión de la quema de restos agrícolas y forestales, que correspondería a la Consejería de Agricultura y a los consistorios", ha apuntado el consejero, quien ha señalado que "se trata de una hoja de ruta que permitirá que todas las administraciones implicadas actúen bajo un mismo esquema, con criterios homogéneos y una única referencia técnica para afrontar cualquier episodio de contaminación atmosférica".

FASES DE ACTIVACIÓN

El sistema establece dos niveles. El primero es el Nivel de Información, que se activará cuando las previsiones indiquen concentraciones elevadas de contaminantes que aconsejen reforzar la vigilancia, la información pública y las medidas preventivas.

El segundo, Nivel de Alerta, se reservará para situaciones de mayor intensidad o cuando exista una previsión fundada de que puedan alcanzarse concentraciones que requieran una respuesta inmediata por parte de las administraciones competentes.

Los niveles se activarán a partir de datos validados por la Red Regional de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire y de las previsiones técnicas disponibles para contaminantes como las partículas PM10 y PM2,5, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre o el ozono troposférico. "Esto permitirá que, ante la previsión de un episodio de contaminación, las administraciones reciban avisos coordinados y activen con antelación las medidas", ha remarcado el consejero Juan María Vázquez.

El sistema se apoyará en la Red Regional de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, integrada actualmente por 11 estaciones fijas y una unidad móvil distribuidas por toda la Región, que permiten conocer en tiempo real la evolución de los principales contaminantes atmosféricos y disponer de información técnica.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RESPUESTA COORDINADA

La Dirección General de Medio Ambiente será la unidad técnica responsable de evaluar la situación, validar datos, analizar predicciones y comunicar la activación de los distintos niveles al resto de administraciones y organismos implicados.

Asimismo, en función del nivel se activarán las medidas previstas y definidas por cada una de las administraciones competentes en sus respectivos ámbitos de actuación, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y ajustada a sus responsabilidades.

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Al tiempo que se realiza el trámite de información pública para la aprobación definitiva del Plan, el Gobierno regional está impulsando la elaboración de un Protocolo Interadministrativo de Comunicación que definirá los flujos de información, los canales de aviso y los mecanismos de coordinación entre administraciones para garantizar una respuesta rápida y eficaz en todo el territorio regional.

"El objetivo es sencillo: medir mejor, anticipar mejor y responder mejor para proteger a las personas y seguir avanzando hacia una Región más sostenible y con una mayor calidad ambiental", ha concluido el consejero.