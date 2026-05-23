La Región lidera las áreas de digitalización y automatización de los registros de cáncer en un proyecto europeo

La Delegación Murciana Va A Analizar Las Metodologías Y Sistemas De Información Y De Registro De Casos De Cáncer - CARM

MURCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma lidera varias de las áreas de trabajo más importantes del proyecto europeo 'CancerWatch', una iniciativa estratégica que tiene como objetivo mejorar la calidad, la puntualidad y la accesibilidad de los datos sobre cáncer en Europa. Todo ello permitirá reforzar la capacidad de los sistemas sanitarios y diseñar políticas públicas más eficaces.

'CancerWatch' está coordinado por el Instituto Noruego de Salud Pública y cuenta con la participación de 92 entidades asociadas de 29 países y engloba 58 registros de cáncer de población europeos. En España, cinco comunidades autónomas forman parte de este proyecto.

En la Región de Murcia los participantes son la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, la Fundación para la Formación y la Investigación Sanitarias (FFIS) y el Servicio Murciano de Salud (SMS).

La delegación regional se encarga de analizar las diferentes metodologías y sistemas de información y de registro de casos de cáncer que se emplean en los 29 países participantes, para ofrecer recomendaciones sobre la aplicación de nuevas herramientas que faciliten el uso de los datos de cáncer a partir de su digitalización y automatización.

Una de las líneas de trabajo de los profesionales de la Región se centra en facilitar la utilización de la inteligencia artificial en los diferentes procesos de los sistemas sanitarios de registro y seguimiento del cáncer.

Para ello desde el Registro de Cáncer de la Región están trabajando en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para mejorar y optimizar los procesos de registro, codificación y validación de datos, lo que posibilita reducir los tiempos de generación y acceso a los datos. Además, ahorra tiempo a los profesionales y permite difundir los resultados.

Para llevar a cabo estos trabajos la Región de Murcia cuenta con una financiación de más de un millón de euros de los 11 millones que la Unión Europea destina a esta iniciativa. De esta manera, la Región de Murcia se consolida como referente en salud pública a nivel europeo y se coloca a la vanguardia de los registros de cáncer de población europeos.

En esta línea, Gobierno regional mantiene un compromiso con el fortalecimiento de la Salud Pública, la innovación en los sistemas de información y datos sanitarios y la mejora de las políticas de prevención y control del cáncer.

UN ESFUERZO PANEUROPEO

El proyecto 'CancerWatch' se va a extender hasta 2028 y garantizará que el Sistema Europeo de Información sobre el Cáncer, que desempeña un papel fundamental en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y el Registro Europeo de Desigualdades en el Cáncer, disponga de datos de alta calidad procedente de los registros de población europeos.

Disponer de datos poblacionales sobre cáncer precisos, completos y actualizados es esencial para conocer el impacto de esta enfermedad, supervisar las tendencias, identificar las desigualdades y evaluar el impacto de los programas de prevención, detección precoz y tratamiento, así como la calidad de vida y las tasas de supervivencia.

Los registros han sido la columna vertebral de la vigilancia de la enfermedad en Europa durante décadas, lo que ha permitido a los países realizar un seguimiento de la incidencia, la mortalidad y la supervivencia. La acción conjunta proporcionará nuevas herramientas, metodologías compartidas y objetivos, al tiempo que identificará oportunidades para ampliar la cobertura del registro a regiones que actualmente no están cubiertas.