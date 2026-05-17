La Región lleva a Polonia sus '1.001' Sabores y algunas de sus tapas más icónicas reinterpretadas desde la alta cocina

El acto contó con un taller culinario especial dirigido por el chef murciano Pablo González, del restaurante Cabaña Buenavista, distinguido con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol - CARM

MURCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia llevó a cabo esta semana en Varsovia una acción promocional para impulsar la proyección internacional de su marca gastronómica '1.001 Sabores Región de Murcia' en Polonia, un mercado emergente de alto interés para la Comunidad.

La iniciativa se desarrolló en el espacio gastronómico y de talleres culinarios 'Foodie City Varsovia', ubicado en la Plaza de las Tres Cruces de la capital polaca, y reunió a una veintena de periodistas especializados, creadores de contenido e influencers del ámbito 'lifestyle' y gastronómico.

El acto contó con un taller culinario especial dirigido por el chef murciano Pablo González, del restaurante Cabaña Buenavista, distinguido con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol.

Durante la experiencia, los asistentes pudieron descubrir algunas de las recetas más icónicas de la gastronomía regional reinterpretadas desde la alta cocina, como la 'Marinera 2.0', o una reinterpretación de la ensalada murciana con tomate trabajado en tres texturas; o un paparajote confeccionado con kale y langostinos del Mar Menor.

Todas las propuestas gastronómicas estuvieron maridadas con vinos de las denominaciones de origen Bullas, Jumilla y Yecla. El evento contó con la asistencia de la consejera de Turismo de la Embajada de España en Polonia, Marta Crespo, y se enmarca en el plan de internacionalización gastronómica puesto en marcha por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, en colaboración con Turespaña, para reforzar el posicionamiento de la Región de Murcia en mercados europeos estratégicos durante 2026.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, destacó que "esta actuación ha supuesto otra extraordinaria oportunidad para seguir impulsando el interés del mercado internacional por la Región de Murcia, asociando el destino a una propuesta gastronómica diferencial, auténtica y de gran calidad".