La Región muestra todo el potencial de su oferta de turismo activo a turoperadores y agentes de viajes de 8 países

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha organizado un viaje de familiarización (fam trip), que mostrará hasta este lunes a turoperadores y agentes de viajes de 8 países europeos - CARM

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha organizado un viaje de familiarización (fam trip), que mostrará hasta este lunes a turoperadores y agentes de viajes de Austria, Portugal, Italia, Finlandia, Irlanda, Polonia, Bélgica y Alemania, las múltiples opciones que ofrece la Región para la práctica de actividades de aventura y naturaleza.

El programa incluye experiencias en los principales enclaves naturales y culturales de la Región. Así, los participantes disfrutan estos días de un bautismo de buceo y snorkel en Cabo de Palos, senderismo en el Parque Regional de Calblanque, vía ferrata y barranquismo en el Parque Regional de Sierra Espuña, baño de bosque en Bullas, ruta de cicloturismo en el Camino de Levante hasta Caravaca de la Cruz y descenso por el río Segura en Calasparra.

El itinerario se completa con visitas al faro de Cabo de Palos, a la ciudad de Caravaca de la Cruz, a Cehegín y a Murcia. La actuación, en la que también colaboran las Oficinas Españolas de Turismo en los respectivas capitales de los citados países, forma parte del plan de promoción diseñado por el Instituto de Turismo para 2025 con el objetivo de consolidar la imagen de la Región como referencia internacional en turismo activo, de naturaleza, aventura y actividades al aire libre.

Según explicó el director de Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, "la Región de Murcia reúne condiciones idóneas para este tipo de turismo: una orografía que combina mar y montaña, litoral e interior, un clima privilegiado, con más de 300 días de sol al año, y un rico patrimonio cultural y gastronómico que complementa la oferta de naturaleza y aventura".

Además, según añadió, "el turismo activo tiene un fuerte componente desestacionalizador, ya que permite diversificar la afluencia de visitantes a lo largo de todo el año, contribuyendo así a cumplir los objetivos del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad".