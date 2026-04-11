La Región de Murcia capta 4 millones de financiación europea para 11 proyectos de I+D en seguridad

MURCIA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia logró 4,01 millones de euros de financiación europea entre 2021 y 2024, frente a los 1,96 millones obtenidos en todo el periodo 2014-2020. En este contexto especialmente favorable, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), celebra el próximo 15 de abril una jornada para acercar a las empresas y centros de investigación de la Región de Murcia las oportunidades del 'Clúster 3' de Horizonte Europa, centrado en seguridad y resiliencia.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que "la Región de Murcia está demostrando que puede competir con solvencia en Europa en ámbitos de alta especialización tecnológica y enorme valor estratégico. El avance logrado en seguridad y resiliencia refleja la capacidad de las empresas, universidades e instituciones de la Región para transformar conocimiento en proyectos de I+D con impacto real y proyección internacional".

La jornada, de carácter gratuito, está dirigida a empresas y centros de investigación interesados en proyectos de innovación en seguridad, resiliencia y protección civil.

Durante el encuentro se presentarán las novedades del programa, casos reales del ecosistema regional y claves prácticas para entender mejor las convocatorias y valorar su encaje en futuras propuestas europeas. Las empresas interesadas pueden inscribirse en la página web del Info.

Los datos de obtención de financiación europea en este ámbito confirman un cambio de escala. Así, la media anual de retorno en el 'Clúster 3' ha pasado de 280.690 euros en el anterior programa marco, a 1.002.557 euros en Horizonte Europa, lo que supone un crecimiento del 257 por ciento.

En total, este ámbito suma en el periodo actual 11 proyectos financiados y la participación de cinco entidades regionales, en concreto, la Universidad de Murcia, SAES, Odins Solutions, la Comunidad Autónoma y la Policía de Murcia.

López Aragón subrayó que "estos resultados también evidencian la importancia de contar con un Gobierno regional que acompañe, oriente y abra camino al tejido productivo en su acceso a la financiación europea", y recordó que "el Cheque Europa, reconocido por la propia Unión Europea como buena práctica, forma parte de esa apuesta del Ejecutivo regional por ayudar a las empresas regionales a preparar mejor sus propuestas, ganar ambición y estar presentes donde se decide buena parte de la innovación del futuro".