La Región de Murcia, entre las CCAA donde más crece el gasto turístico en el primer cuatrimestre, según BBVA Research

Archivo - Museo del Teatro Romano de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia fue la segunda comunidad donde más creció el gasto turístico total en el primer cuatrimestre de 2026, solo por detrás de Castilla-La Mancha, según un informe de flujos turísticos en tiempo real publicado por BBVA Research, elaborado a partir del análisis del gasto presencial con tarjeta.

Este comportamiento contrasta con la tendencia general de España, donde el gasto turístico total --realizado por españoles y extranjeros-- experimentó una desaceleración de 1,8 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, situándose en un repunte del +4,7% interanual.

Esta moderación a nivel nacional se explica principalmente por el freno en destinos tradicionales como Canarias, la Comunidad de Madrid y el País Vasco.

El estudio sitúa a la Región de Murcia, junto con Castilla-La Mancha y Extremadura, a la cabeza del crecimiento del gasto turístico realizado por españoles fuera de su provincia habitual de residencia.

Al analizar la composición de este gasto nacional en la Región, el estudio de BBVA Research detalla que el avance estuvo sustentado por una aportación positiva en el número de viajeros. Por el contrario, y en consonancia con la tendencia de la mayoría de las comunidades autónomas, el gasto medio por viajero y mes registró una contribución negativa durante este periodo.

Por su parte, los ciudadanos residentes en la Región de Murcia mostraron una propensión más contenida a viajar fuera de su provincia, con un crecimiento del gasto situado en niveles intermedios-bajos en comparación con las comunidades de origen más dinámicas, como Aragón o Madrid.

BALANCE DE SEMANA SANTA

El periodo vacacional de la Semana Santa de 2026, que se celebró entre el 28 de marzo y el 6 de abril, también arrojó saldos favorables para la comunidad. El dinamismo del gasto total en la Región de Murcia durante estas fechas se mantuvo en terreno positivo, impulsado esencialmente por la aportación de los turistas españoles.

En el desglose por provincias, Murcia registró una contribución intermedia dentro del conjunto nacional, en una campaña donde el factor meteorológico y el contexto geopolítico penalizaron de forma coyuntural a los archipiélagos.

Finalmente, el gasto realizado por los visitantes extranjeros en la Región de Murcia mantuvo una evolución favorable y en tasas de variación interanual positivas durante el cuatrimestre, si bien los mayores repuntes del turismo internacional se concentraron en áreas del norte del país y Castilla-La Mancha.