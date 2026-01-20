La Región de Murcia, entre las CCAA que liderarán el avance económico en 2026, según BBVA Research

Archivo - Imagen de las banderas de las CCAA - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registrará un crecimiento económico del 2,5% en 2026, tercera tasa más elevada del país junto con la de Andalucía, según las proyecciones de BBVA Research, que revisó una décima al alza el Producto Interior Bruto (PIB) de España para este año, hasta el 2,4%.

Para 2027, el informe apunta que la economía regional crecerá un 1,8%, en este caso por debajo de la media nacional, que lo hará un 2%.

Respecto al crecimiento anual del empleo, en el caso de la comunidad las previsiones son de un incremento del 2,2% en 2026, mismo ascenso que la media nacional, y del 1,9% en 2027, inferior al 2,1% del conjunto de autonomías.

Además de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana (3%), Madrid (2,7%) y Andalucía (2,5%) serán las comunidades que registrarán un mayor crecimiento económico en 2026, ya que avanzarán por encima de la media nacional.

Según se desprende del informe por comunidades autónomas publicado este martes, Valencia seguirá beneficiada por los efectos en la inversión de las medidas de apoyo tras la dana. Por su parte, Andalucía, Murcia y Madrid avanzarán debido al consumo privado. En esta última, las exportaciones de servicios no turísticos y la inversión, especialmente en intangibles, serán un factor diferencial.

De esta manera, el consumo seguirá apoyando el avance de la actividad, aunque se espera que la moderación del gasto de no residentes continúe afectando a las comunidades turísticas, con un impacto de mayor magnitud en Canarias (2,3%) y Baleares (2,2%).

Además, la reestructuración más lenta de lo previsto en la industria dificulta la recuperación en buena parte del norte, especialmente en las regiones más dependientes del sector automotriz, como Navarra (2,1%), Aragón (2,1%) y Castilla y León (2,0%).

En contraste, una mayor diversificación productiva y una especialización hacia bienes destinados a la defensa permitirían avances más cercanos al promedio en el resto del norte, Galicia (2,4%), Cantabria (2,3%), Asturias (2,2%) y País Vasco (2,2%).

En este contexto, Cataluña y Castilla-La Mancha (2,4%) registrarían crecimientos en línea con la media nacional, mientras que La Rioja (2,1%) y Extremadura (2%) -- con un foco exportador menos ligado a bienes de equipo o intermedios --, mostrarían avances algo más moderados.

Para este 2025, BBVA Research revisó a la baja en 0,1 puntos porcentuales el PIB, hasta el 2,9%, con Canarias y Baleares entre las regiones con mayor dinamismo, con un 3,5% y 3,2%, respectivamente.

PERSPECTIVAS PARA 2027: ARAGÓN Y NAVARRA LIDERARÁN

En 2027, se espera una moderación del crecimiento del PIB, situándose en el 2% en un contexto de menor dinamismo del consumo y del turismo.

Pese a la moderación del próximo año, el buen tono de la inversión en vivienda y de las exportaciones de bienes, junto con la recuperación de la industria -- especialmente la automotriz --, podría favorecer a las regiones industriales y exportadoras, con Aragón (2,5%) y Navarra (2,5%) entre las más beneficiadas.

Sin embargo, el menor avance del turismo situaría a las Islas Baleares (1,6%) y Canarias (1,6%) en el grupo de menor crecimiento.

Por su parte, Andalucía (1,8%), Murcia (1,8%), Castilla-La Mancha (1,9%) y Extremadura (1,8%), regiones más dependientes del consumo, podrían registrar incrementos algo inferiores, también afectadas por el ajuste en el gasto de no residentes.

El progresivo agotamiento de los efectos de las ayudas post-dana explica un crecimiento de la Comunidad Valenciana algo inferior al promedio (1,9%).

VALENCIA, A LA CABEZA EN CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN 2026

El crecimiento del empleo se moderará también en 2026, aunque seguirá mostrando un tono favorable en la Comunidad Valenciana (2,9%), Madrid (2,7%), Andalucía (2,5%) y Castilla-La Mancha (2,5%), que crecerán por encima de la media nacional (2,2%), según datos de BBVA Research.

Por el contrario, País Vasco (1,1%), Aragón (1,2%) y Asturias (1,3%) registrarían avances más limitados en el crecimiento del empleo.

En 2027, con una previsión de crecimiento del empleo del 2,1% de media, Castilla-La Mancha (2,5%), Andalucía (2,4%), Cantabria (2,4%), Navarra (2,3%) y Madrid (2,3%) estarán entre las regiones con mayor aumento.

En contraste, Baleares (1,8%), Extremadura (1,6%) y País Vasco (1,7%) mostrarían incrementos más contenidos, en línea con un menor impulso del turismo y de la demanda interna.

El centro de estudios de BBVA espera que el crecimiento anual del empleo en términos Encuesta de Población Activa (EPA) en España se sitúe en el 2,5% en 2025, con mayor dinamismo en Asturias (4,3%), La Rioja (4,2%), Madrid (3,4%) y Castilla-La Mancha (3%).