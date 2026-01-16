La Región de Murcia cierra 2025 con más de 110.00 afiliados extranjeros a la Seguridad Social

Archivo - Trabajadores durante la realización de unas obras - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró cerró 2025 con un total de 110.489 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, lo que supone 6.192 más que al término de 2024 (+5,94%), según datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sin embargo, respecto al mes anterior (noviembre de 2025), la Región registró una caída del 0,68%, con 761 afiliados extranjeros menos, mientras que a nivel nacional la cifra se mantuvo en positivo (35 más).

Del total de afiliados extranjeros en la Región de Murcia en diciembre, 74.424 eran hombres y 36.065 mujeres, mientras que 14.560 procedían de países de la Unión Europea (UE) y 95.929 de no comunitarios.

Según la distribución por regímenes, la media arrojó una afiliación de 48.378 extranjeros en el régimen general; 47.468 en el agrario y 3.149 en el del hogar. Por su parte, al cierre de 2025 había 11.419 trabajadores autónomos, 75 adscritos al régimen del Mar y ninguno al carbón.