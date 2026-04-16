La Región de Murcia cierra 2025 con más de 34.000 pacientes en espera quirúrgica y una demora media de 103 días

Tiempo medio de espera para operarse en la Región de Murcia - EPDATA

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia finalizó el año 2025 con un total de 34.197 pacientes en lista de espera estructural para una intervención quirúrgica, según los últimos datos del Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La cifra arroja una tasa de 21,52 pacientes por cada 1.000 habitantes y sitúa el tiempo medio de espera en 103 días.

Según el informe, el 19,34% de los murcianos en espera para una cirugía --casi uno de cada cinco-- aguarda más de seis meses para ser intervenido.

Por especialidades, Traumatología encabeza el volumen de demanda con 9.811 personas en lista (113 días de media), seguida de Oftalmología con 7.642 pacientes y Cirugía General y de Digestivo con 6.248.

Pese a que la media regional es de 103 días, los datos revelan disparidades según el servicio. El tiempo de espera más elevado se registra en Cirugía Plástica, donde los pacientes aguardan una media de 175 días y el 42,1% supera el semestre de demora. Le siguen Neurocirugía (124 días) y Cirugía Maxilofacial (114 días).

En el extremo opuesto, Cirugía Torácica (46 días) y Cirugía Pediátrica (59 días) presentan los mejores indicadores de respuesta de la red pública regional.

En cuanto a las intervenciones más comunes, las cataratas concentran el mayor grueso de pacientes con 5.517 personas pendientes. Asimismo, destaca la lista de espera para procesos de Traumatología: 1.266 pacientes esperan una prótesis de rodilla y 686 una prótesis de cadera. Otras cirugías con alta demanda son la hernia inguinal (1.395 pacientes) y el túnel carpiano (1.339).

En el ámbito de la cirugía cardíaca, la Región registra 89 pacientes esperando una intervención valvular y 16 para un bypass coronario, con tiempos de respuesta de 73 días de media para este sector.